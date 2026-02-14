Efemérides

Luces, cámara y corazón: por qué el cine celebra su día grande este 14 de febrero

Mientras muchos brindan por San Valentín, el séptimo arte se adueña de la cartelera global. La iniciativa, impulsada por la Academia de Hollywood, busca estrechar el lazo entre las salas y los espectadores en un momento donde la magia de la pantalla grande se reinventa.