Una encuesta revela cómo celebran los infieles el "Día del Amante"

Una encuesta de entre más de 15 mil usuarios en México puso números a una celebración paralela del 13 de febrero: más alquileres por app, hoteles con jacuzzi, regalos íntimos y estrategias para no dejar rastro.
Una consulta en México revela que el 35 % de las parejas infieles alquila departamentos, 33 % elige hoteles con jacuzzi y 22 % recurre a hoteles temáticos para festejar el 13 de febrero; 90 % apaga la geolocalización del teléfono y los regalos más comunes son lencería (52 %) y juguetes sexuales (26 %
Una encuesta de entre más de 15 mil usuarios en México puso números a una celebración paralela del 13 de febrero: más alquileres por app, hoteles con jacuzzi, regalos íntimos y estrategias para no dejar rastro.
Mientras el 14 de febrero se asocia a regalos para parejas formales, el 13 se instaló como el “Día del Amante”.
En ese marco, Gleeden difundió una encuesta realizada entre el 30 de enero y el 8 de febrero de 2026, con 15.500 usuarios mexicanos, para indagar cómo planeaban pasar esa fecha.
La palabra que manda es privacidad. Según el sondeo, el 35% dijo que prefiere alquilar un departamento por aplicación “para mayor discreción”; el 33% eligió hoteles con jacuzzi; el 22% se inclinó por hoteles temáticos y el 10% señaló a los moteles como su opción favorita.
Y no es solo el lugar: también la logística para no ser descubiertos. El 90% aseguró que desactiva la ubicación o activa el “modo avión” durante el encuentro; además, el 80% dijo que empieza a buscar promociones en hoteles y obsequios desde principios de febrero.
En el apartado de regalos, la encuesta marcó una tendencia bien concreta: lencería (52%) al tope, juguetes sexuales (26%) en segundo lugar y joyas (12%) detrás.
Cuando no pueden verse, aparecen los pretextos (“trabajo hasta tarde”, “una emergencia con un amigo”) y la celebración se corre a lo virtual: sexting (33%), videollamadas (27%) y envío de imágenes íntimas (18%).
El relevamiento también preguntó por las razones: sexo (39%), romper la rutina (32%) y cumplir fantasías (26%). Y sumó un dato de contexto: un estudio de la Universidad del Valle de México retomado por la UNAM en 2018 indicó que 57% de encuestados admitió haber sido infiel alguna vez, aunque 89% dijo que la infidelidad “no se justifica”.