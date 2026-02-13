A espaldas de San Valentín

Una encuesta revela cómo celebran los infieles el "Día del Amante"

Una consulta en México revela que el 35 % de las parejas infieles alquila departamentos, 33 % elige hoteles con jacuzzi y 22 % recurre a hoteles temáticos para festejar el 13 de febrero; 90 % apaga la geolocalización del teléfono y los regalos más comunes son lencería (52 %) y juguetes sexuales (26 %