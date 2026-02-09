Córdoba

Una marea de gente haciendo "la planchita": la insólita imagen que se volvió viral en Miramar

La segunda edición se realizó en Miramar de Ansenuza, en la laguna Mar Chiquita. El desafío reunió 1.832 participantes y rozó la marca Guinness de 1.941 lograda en Carhué (Epecuén) en 2017.