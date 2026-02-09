Una marea de gente haciendo "la planchita": la insólita imagen que se volvió viral en Miramar

Miramar de Ansenuza vivió este domingo una postal de verano distinta: miles de personas se metieron al agua en Mar Chiquita para “hacer la planchita” de manera simultánea, en una propuesta que mezcla turismo, deporte y fiesta comunitaria.
La segunda edición se realizó en Miramar de Ansenuza, en la laguna Mar Chiquita. El desafío reunió 1.832 participantes y rozó la marca Guinness de 1.941 lograda en Carhué (Epecuén) en 2017.
La organización informó que el conteo oficial arrojó 1.832 participantes flotando al mismo tiempo, una cifra que dejó al evento a solo 109 asistentes del récord mundial vigente.
La marca a batir remite a 2017, cuando Carhué, en el Lago Epecuén, estableció el récord con 1.941 personas flotando en simultáneo durante 30 segundos, registro reconocido por Guinness.
En Miramar, la convocatoria se apoyó en el atractivo natural de la laguna y en la capacidad del destino para mover turismo regional. Entre inscriptos y asistentes, el operativo incluyó acreditaciones, control de tiempos y coordinación en el agua.
La jornada no se limitó al reto acuático. En la costanera hubo música en vivo, DJ, juegos recreativos, tejo, intervenciones artísticas, sorteos y buffet, con participación de vecinos y visitantes que coparon la Playa Central.
Con la edición 2026, Miramar volvió a posicionar su calendario de verano con un evento propio y masivo, pensado para reforzar el perfil turístico de Ansenuza y sostener el movimiento en toda la región.