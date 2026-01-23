Miramar de Ansenuza

Récord mundial en Córdoba: hacen una convocatoria masiva para flotar "haciendo la plancha" en la laguna Mar Chiquita

El evento invita a vecinos y turistas a participar en una actividad accesible para todos, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia. Desde la organización prometen ser una fiesta popular, combinando actividades recreativas y culturales que resaltan el vínculo con el entorno natural.