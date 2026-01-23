Récord mundial en Córdoba: hacen una convocatoria masiva para flotar "haciendo la plancha" en la laguna Mar Chiquita
El evento invita a vecinos y turistas a participar en una actividad accesible para todos, fortaleciendo el sentido de comunidad y pertenencia. Desde la organización prometen ser una fiesta popular, combinando actividades recreativas y culturales que resaltan el vínculo con el entorno natural.
La localidad cordobesa de Miramar de Ansenuza se prepara para protagonizar un evento tan original como simbólico: intentar batir el récord mundial de personas flotando al mismo tiempo en posición de “planchita” sobre las aguas de la laguna Mar Chiquita, en una propuesta que combina turismo, memoria colectiva y celebración del paisaje natural.
Un desafío que mezcla historia y participación masiva
Miramar de Ansenuza lanzó una convocatoria abierta para reunir a la mayor cantidad posible de personas flotando boca arriba, en calma, sobre el agua. La iniciativa busca no sólo ingresar al libro de los récords, sino también recrear una postal histórica del balneario, cuando la laguna era escenario cotidiano de largas jornadas de descanso y encuentros familiares.
La “planchita” —una práctica sencilla y accesible para todas las edades— se convirtió en el eje de una acción que apela a la nostalgia y al orgullo local. Vecinos, turistas y visitantes de distintas provincias podrán sumarse al intento de marca mundial, en un evento organizado con protocolos de seguridad y acompañamiento de guardavidas.
Turismo, identidad y paisaje
La propuesta se inscribe dentro de una estrategia más amplia para posicionar a Miramar de Ansenuza como destino turístico ligado a la naturaleza y a las experiencias colectivas. La laguna Mar Chiquita, reconocida por su biodiversidad y por formar parte del Parque Nacional Ansenuza, es el escenario elegido para una acción que pone en valor el entorno y la historia del lugar.
Desde la organización destacaron que la actividad no requiere habilidades especiales, más allá de poder mantenerse a flote con tranquilidad, lo que amplía la participación y refuerza el espíritu comunitario del evento.
Además del desafío en el agua, la jornada incluirá actividades recreativas, propuestas culturales y espacios para compartir en familia. El objetivo es que la experiencia sea tanto un récord como una fiesta popular, con impacto positivo en la temporada turística y visibilidad para la región.
La expectativa es reunir a cientos de personas en simultáneo, generando una imagen que recorra el país y refuerce el vínculo entre la comunidad y su laguna.
Con una acción tan simple como simbólica, Miramar de Ansenuza apuesta a escribir una página propia en la historia de los récords mundiales, al tiempo que rescata una tradición ligada al agua, al descanso y al encuentro. La planchita, convertida en gesto colectivo, promete ser mucho más que una curiosidad: una celebración del paisaje y de la identidad local.