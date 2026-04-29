Cumbre de elite en Bariloche

Máxima de Holanda y el prodigio Faustino Oro inauguran un Foro Llao Llao marcado por el hermetismo

Bajo un clima de estricta reserva, hoy comienza en el emblemático hotel patagónico la 11ª edición del encuentro que reúne al "Círculo Rojo" empresario. Con la presencia estelar de la Reina Máxima y el joven maestro de ajedrez Faustino Oro, la agenda de este año busca despegarse de la coyuntura política para debatir el futuro estratégico del país, mientras se aguarda por la posible llegada del presidente Javier Milei para el cierre.