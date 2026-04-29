Las puertas del majestuoso Hotel Llao Llao, enclavado entre los lagos Nahuel Huapi y Perito Moreno, se cerraron esta mañana para dar inicio a uno de los eventos más exclusivos y herméticos del calendario económico argentino. El Foro Llao Llao 2026 arranca su undécima edición con una impronta renovada, combinando la presencia de la nobleza europea, el talento joven y los dueños de las empresas más importantes de la Argentina.
Máxima de Holanda y el prodigio Faustino Oro inauguran un Foro Llao Llao marcado por el hermetismo
Bajo un clima de estricta reserva, hoy comienza en el emblemático hotel patagónico la 11ª edición del encuentro que reúne al "Círculo Rojo" empresario. Con la presencia estelar de la Reina Máxima y el joven maestro de ajedrez Faustino Oro, la agenda de este año busca despegarse de la coyuntura política para debatir el futuro estratégico del país, mientras se aguarda por la posible llegada del presidente Javier Milei para el cierre.
Una invitada real y un genio frente al tablero
La gran atracción de esta jornada inaugural es, sin dudas, la Reina Máxima de los Países Bajos. La soberana argentina participará de las actividades centrales y se espera que brinde una disertación el jueves ante el selecto auditorio. Desde la Casa Real de los Países Bajos se manejó la visita con extrema discreción, aunque trascendió que su enfoque estará vinculado a la inclusión financiera y el desarrollo sostenible, temas que viene impulsando a nivel global.
Junto a ella, el contraste generacional lo marca Faustino Oro, el joven ajedrecista que ha asombrado al mundo y que llega a Bariloche como una de las figuras "inspiracionales" del foro. La inclusión de Oro, al igual que en ediciones anteriores con deportistas de elite, responde a la intención de los organizadores —encabezados por Eduardo Elsztain (IRSA)— de inyectar una visión de superación y excelencia técnica a los debates sobre el destino nacional.
El "Círculo Rojo" y la expectativa por Milei
A pesar de que el foro nació como un espacio de diálogo privado entre empresarios, la política nacional siempre sobrevuela los pasillos del hotel. En esta oportunidad, el gran interrogante es la asistencia del presidente Javier Milei. Si bien fue invitado formalmente, su agenda oficial para este miércoles lo ubica en el Congreso de la Nación acompañando el informe de gestión de Manuel Adorni.
No obstante, en Bariloche no pierden la esperanza de que el mandatario arribe el viernes 1 de mayo, aprovechando el feriado, para realizar el discurso de clausura, tal como lo hizo en sus primeros años de gestión. De concretarse, sería el primer encuentro cara a cara de Milei con el grueso del empresariado —incluyendo a figuras como Marcos Galperín (Mercado Libre) y Federico Braun (La Anónima)— en lo que va del año.
Agenda de futuro: IA y Vaca Muerta
Lejos de los micrófonos de la prensa, los paneles de este año se centrarán en dos ejes críticos para la competitividad argentina: la Inteligencia Artificial aplicada a los agronegocios y servicios, y el potencial exportador de Vaca Muerta.
Entre los asistentes también se destacan figuras del deporte y la cultura como David Nalbandian, Felipe Contepomi, Juan Martín Hernández y el músico Charly Alberti, quienes integran mesas de debate sobre liderazgo y sustentabilidad. El hermetismo es total: no se permiten grabaciones y las declaraciones de los participantes suelen ser bajo la regla de off the record, garantizando así una catarsis franca entre los hombres de negocios y los expositores invitados.
El cierre de una cumbre estratégica
El Foro Llao Llao se consolida, una vez más, como el laboratorio donde el poder económico ensaya sus proyecciones a largo plazo. Entre el lujo de la Patagonia y la rigurosidad de los debates técnicos, el país mira de reojo hacia el sur, intentando descifrar las señales que emanen de este búnker de elite. La presencia de la Reina Máxima y el talento de Faustino Oro le otorgan a esta edición un brillo internacional que busca elevar la discusión argentina por encima de la grieta y la urgencia diaria.