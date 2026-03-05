Faustino Oro no pudo lograr el récord de Gran Maestro más joven en Moscú

El ajedrecista argentino Faustino Oro no logró este jueves convertirse en el Gran Maestro más joven de la historia tras caer en la última ronda del Abierto Internacional Aeroflot, disputado en Moscú. El joven de 12 años necesitaba ganar su partida decisiva, pero la derrota lo obligará a esperar una nueva oportunidad para alcanzar la marca histórica.
Oro llegó a la ronda final con posibilidades concretas de lograr la tercera norma exigida por la Federación Internacional de Ajedrez para obtener el título de Gran Maestro. De haber conseguido la victoria, habría alcanzado el reconocimiento con 12 años, 4 meses y 19 días, superando por seis días el récord vigente.
El récord pertenece al estadounidense Abhimanyu Mishra, quien obtuvo el título con 12 años, 4 meses y 25 días.
Sin embargo, enfrente tuvo a un rival de jerarquía: el ruso Alekséi Grebnev, de 19 años, campeón mundial Sub-18 en 2023, campeón juvenil asiático en 2024 y ubicado dentro del Top 100 del ranking internacional.
Cómo se definióel encuentro
La partida se jugó en los salones del Hotel The Carlton, sede habitual del prestigioso certamen moscovita. Oro condujo las piezas negras y planteó una estrategia ambiciosa desde el inicio, en busca del triunfo que le permitiera hacer historia.
El desarrollo fue complejo y exigente. Con el correr de las jugadas, la posición se volvió tensa y demandó máxima precisión. En el tramo final, cuando el tiempo en el reloj era escaso, el argentino cometió un error que inclinó la balanza a favor de Grebnev.
El resultado dejó al joven talento sin la norma que necesitaba, aunque su desempeño general en el torneo dejó señales alentadoras.
Un torneo queconfirma su proyección
Oro inició el campeonato como preclasificado número 35 y logró escalar hasta el puesto 22. Su campaña incluyó cuatro victorias, tres empates y dos derrotas, además de un rating en vivo cercano a los 2567 puntos Elo, cifra que reafirma su crecimiento en el circuito internacional.
El joven de apenas 12 años no pudo vencer al ruso Aleksey Grebnev.
En la jornada previa había quedado a un paso del objetivo tras encadenar dos triunfos consecutivos: superó al indio Mandar Lad, de 2334 puntos Elo, luego de 41 jugadas y más de dos horas de juego, y posteriormente venció al azerbaiyano Shiroghlan Talibov, de 2431 Elo.
Nacido en el barrio porteño de San Cristóbal y actualmente radicado en Barcelona, el prodigio argentino ya obtuvo dos normas de Gran Maestro en torneos disputados en Madrid y Buenos Aires durante 2025.
Para alcanzar el título máximo deberá conseguir una tercera norma en una futura competencia abierta, tal como lo establece la reglamentación de la FIDE para jugadores menores de 14 años. La oportunidad no se dio en Moscú, pero su progresión indica que seguirá buscando ese objetivo en los próximos desafíos.