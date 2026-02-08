Un extenso cable que cambió para siempre la comunicación telefónica en la región

Desbloquear la pantalla, presionar dos botones y llamar. Así de sencillo son las comunicaciones en la actualidad. Pasó muchísima agua bajo el puente para que las personas estén hiperconectadas. 65 años atrás, lograr llamar de Santa Fe a Buenos Aires era toda una proeza. Hasta que la empresa estatal ENtel inauguró un extenso cable.
“Quedó habilitado el sistema de llamadas por cable coaxil con Buenos Aires, y de radio-enlace con Paraná”, tituló El Litoral el 16 de marzo de 1961. La crónica estaba acompañada con sendas fotografías de las autoridades políticas y empresariales presentes, encabezadas por el gobernador de aquel entonces, Carlos Sylvestre Begnis. También participó el intendente capitalino Ramón Lofeudo.
El acto, de suma importancia para la región, fue transmitido en vivo y en directo por Radio Nacional y la cadena de radiodifusión.
La relevancia de lo ocurrido en las páginas de El Litoral.
Progreso
El artículo destacaba que la novedad para los santafesinos llegaba un año después de la inauguración de un cable similar que conectó Capital Federal con Zárate. Así las cosas, con la extensión a Rosario y la capital santafesina, “se posibilitará mejores comunicaciones desde nuestra ciudad mediante la red más moderna de América del Sur”, explicó el vespertino.
De la mano de esta mejora, llegaría también el desarrollo de la televisión, comparando la red instalada por Entel a las más modernas de Europa y Estados Unidos.
La nota introdujo la presentación del arquitecto Rubén Fernández Cotonar, que llegó a la ciudad en representación del directorio de la Empresa Nacional de Telecomunicaciones. “Destacó que, con esta inauguración, se concreta una etapa más del plan de desarrollo de la empresa, que presupone una evolución del servicio telefónico de acuerdo con los adelantos de la técnica”, comentó El Litoral.
Y añadió el artículo: “Explicó detalles del cable coaxil que, en una extensión de 1.200 kilómetros, une los principales centros del país, que luego se extienden por as redes aéreas o el sistema de radio-enlace al resto del país”.
“Expuso después lo adelantado que se encuentran los planes vinculados con el telediscado nacional, que se posibilitará mediante las nuevas centrales automáticas para larga distancia y el servicio de comunicaciones automáticamente medidas”, agregaba la nota del vespertino.
En la continuidad de la crónica se detalló que “el cable coaxil y los nuevos edificios que se han inaugurado en los últimos meses suponen una inversión de aproximadamente mil seiscientos millones de pesos”.
La comunicación entre el gobernador y el director de Entel.
1,2,3 probando
Para lo último del texto se guardó lo que tal vez sería lo más interesante del artículo. La mención de la prueba “de fuego” al nuevo sistema instalado.
“De inmediato, por un teléfono especialmente instalado, se hizo la primera llamada simbólica desde Santa Fe a Buenos Aires, que estuvo a cargo del gobernador con el presidente del directorio de ENTEL, Mario Aubone”, contó el vespertino.
“Pidió el gobernador con el número 49-9793, obteniendo inmediata respuesta, tras lo cual entabló una breve conversación con el Sr. Aubone acerca del nuevo servicio. Después fue el intendente, Ramón Lofeudo, quien llamó a Paraná, al intendente de aquella capital Villamonte, con quien también conversó después el gobernador”, cerró.
Esta gran novedad para las comunicaciones telefónicas de Santa Fe se enmarcan en el contexto desarrollista que atravesaba la República Argentina bajo el mandato de Arturo Frondizi. El radical había asumido a mediados de 1958 y su gobierno se caracterizó por crecimiento industrial y obras emblemáticas.