El avance de la inteligencia artificial en redes sociales abrió un nuevo frente de debate: cómo acompañar a los menores en el uso de estas herramientas. En ese contexto, la empresa Meta anunció que incorporará nuevas funciones de control parental que permitirán a los adultos conocer cómo sus hijos interactúan con sistemas de IA dentro de sus plataformas.
Meta permitirá a los padres ver cómo sus hijos usan la IA en Facebook, Instagram y WhatsApp
La compañía anunció nuevas herramientas de supervisión para adolescentes que incluirán información sobre sus interacciones con inteligencia artificial en sus plataformas.
Cómo funcionará
La iniciativa apunta a reforzar la supervisión de adolescentes en aplicaciones como Facebook, Instagram y WhatsApp, donde la inteligencia artificial ya forma parte de la experiencia de usuario a través de asistentes, sugerencias automatizadas y herramientas de generación de contenido.
Según se informó, los padres o tutores podrán acceder a datos generales sobre el uso que hacen los menores de estas funciones. Esto incluye, por ejemplo, qué tipo de herramientas de IA utilizan y con qué frecuencia interactúan con ellas.
Desde la compañía aclararon que no se trata de un acceso completo a las conversaciones privadas, sino de un sistema que busca ofrecer mayor visibilidad sin vulnerar la privacidad. El objetivo es encontrar un equilibrio entre el acompañamiento adulto y la autonomía de los adolescentes.
La medida se inscribe dentro de un conjunto de cambios que la empresa viene implementando para fortalecer la seguridad de los usuarios más jóvenes. En los últimos años, las plataformas digitales han incorporado controles parentales, restricciones de contenido y configuraciones predeterminadas más estrictas para cuentas de menores.
En este caso, el foco está puesto en la inteligencia artificial, una tecnología que se expandió rápidamente y que plantea nuevos desafíos. A diferencia de otras interacciones en redes sociales, el vínculo con sistemas de IA puede ser más difícil de interpretar para los adultos, lo que motivó el desarrollo de estas herramientas.
Un nuevo escenario
La decisión de Meta refleja un cambio en el ecosistema digital. La inteligencia artificial dejó de ser una función secundaria para convertirse en un componente central de las plataformas, con herramientas que permiten generar textos, imágenes y respuestas automatizadas.
En ese contexto, los adolescentes interactúan cada vez más con estos sistemas, ya sea para resolver dudas, crear contenido o simplemente conversar. Esto abre oportunidades, pero también plantea interrogantes sobre el uso responsable y los posibles riesgos.
Especialistas en tecnología y educación advierten que el acompañamiento adulto es clave en esta etapa. No se trata solo de controlar, sino de comprender cómo funcionan estas herramientas y dialogar con los jóvenes sobre su uso.
Las nuevas funciones de supervisión buscan justamente facilitar ese proceso. Al brindar información general sobre la actividad de los menores, los padres pueden tener un punto de partida para conversar y orientar.
Sin embargo, también se abren debates sobre los límites de la privacidad. La posibilidad de que los adultos accedan a datos sobre la actividad digital de los adolescentes genera posiciones encontradas, especialmente en lo que respecta al derecho a la intimidad.
Desde la empresa sostienen que el diseño de estas herramientas tuvo en cuenta ese equilibrio. Por eso, la información que se compartirá será de carácter general y no incluirá detalles específicos de conversaciones o contenidos.
El anuncio se produce en un contexto global de mayor regulación y atención sobre el uso de redes sociales por parte de menores. Gobiernos, organismos internacionales y las propias plataformas buscan mecanismos para reducir riesgos y promover entornos digitales más seguros.
En ese escenario, la incorporación de controles sobre la inteligencia artificial marca una nueva etapa. Ya no se trata solo de supervisar el contenido o el tiempo de uso, sino también de entender cómo los jóvenes interactúan con tecnologías cada vez más sofisticadas.
La implementación de estas funciones será progresiva y formará parte de las herramientas de control parental ya existentes en las plataformas. Se espera que estén disponibles en distintos países en los próximos meses.