La red social X presentó desde el mes de abril de forma general en todos los dispositivos y formatos de acceso una actualización que traduce las publicaciones de forma automática.
X habilitó la traducción automática: de qué se trata y cómo desactivarla
La ex Twitter presentó de forma progresiva una función que unifica los idiomas dentro de la plataforma. Los beneficios y las complicaciones.
La ex Twitter ofrece ahora la posibilidad de que todo el feed se encuentre en el mismo idioma elegido por defecto por cada usuario, sea cual sea el de origen. Así como brinda una facilidad, también puede generar confusiones.
En el caso del inglés, por ejemplo, si aparece durante el scrolleo de un hispanohablante un “tuit”, se mostrará la leyenda “Traducido del inglés”. Al lado, un botón con la frase “Mostrar original”, permitirá leer en su versión inicial.
Pros y contras
Para aquellos que no poseen conocimientos de idiomas o para la gran mayoría que no lea ni escriba absolutamente todas las lenguas del planeta, se presenta como una ventaja y amplía el espectro de navegación e interacción dentro de la red social.
Desde la mirada crítica, la traducción constante provoca interacciones con contenidos que habitualmente el usuario no elige, por lo que su algoritmo puede alterarse con temáticas o cuentas ajenas a su interés inicial. Además, se pueden generar complicaciones en la función de la inteligencia artificial Grok a la hora de interpretar modismos digitales y/o culturales. Siempre, partiendo desde el traductor predeterminado.
Cómo desactivarlo
En base al centro de asistencia oficial de X, la configuración del idioma de visualización en tu cuenta de X solo puede cambiarse en X.com. Para cambiar el idioma de visualización en X para iOS o X para aplicaciones de Android, ve a la función Configuración de tu dispositivo.
Inicialmente, se debe hacer click en el ícono Más y seleccionar Configuración y privacidad en el menú desplegable. Después, ingresar en la pestaña Accesibilidad, visualización e idiomas.
Luego de entrar en Idiomas, se debe seguir en Idioma de visualización, hacer click y elegir el idioma de preferencia para titulares, botones y otro texto de Twitter.