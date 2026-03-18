¿Se cayó X?: miles de usuarios reportaron fallas

Durante la mañana-mediodía de este miércoles se registraron miles de reportes y fallas en X (Ex-Twitter) alrededor del mundo. Pese a que el servicio volvió a la normalidad relativamente rápido, la situación preocupó a los millones de usuarios que usan la app a diario.
El problema se concentró más que nada en la versión móvil de la app, donde la carga de posteos y visualización de los mismos, tanto en feed como en timeline, se vio gravemente afectada.
Algunos usuarios también reportaron fallas en el chat y en el buscador de la aplicación.
El pico de reportes de la web downdetector.com.ar fue inusual comparado a otras “caídas” de la red social.