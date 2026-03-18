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¿Se cayó X?: miles de usuarios reportaron fallas

La web downdetector.com.ar registró miles de reportes de errores con X (ex Twitter) durante un muy corto periodo de este miércoles.

¿Se cayó X?: miles de usuarios reportaron fallas. Foto: Reuters¿Se cayó X?: miles de usuarios reportaron fallas. Foto: Reuters
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Durante la mañana-mediodía de este miércoles se registraron miles de reportes y fallas en X (Ex-Twitter) alrededor del mundo. Pese a que el servicio volvió a la normalidad relativamente rápido, la situación preocupó a los millones de usuarios que usan la app a diario.

FILE PHOTO: A 3D-printed miniature model of Elon Musk and the X logo are seen in this illustration taken January 23, 2025. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo/File Photo¿Se cayó X?: miles de usuarios reportaron fallas. Foto: Reuters

El problema se concentró más que nada en la versión móvil de la app, donde la carga de posteos y visualización de los mismos, tanto en feed como en timeline, se vio gravemente afectada.

Algunos usuarios también reportaron fallas en el chat y en el buscador de la aplicación.

El pico de reportes de la web downdetector.com.ar fue inusual comparado a otras “caídas” de la red social.

El pico de reportes de la web downdetector.com.ar fue inusual comparado a otras “caídas” de la red social.El pico de reportes de la web downdetector.com.ar fue inusual comparado a otras “caídas” de la red social.
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