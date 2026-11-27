El Ministerio de Economía de la Nación desafectó del uso operativo ferroviario cuatro sectores de inmuebles ubicados en la ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, que suman una superficie total aproximada de 80.564,78 metros cuadrados.
Nación desafectó del uso ferroviario más de 80.500 metros cuadrados de terrenos en Rosario
La medida del Ministerio de Economía alcanza a cuatro sectores ubicados en las estaciones Embarcaderos y Ludueña. Quedan bajo la órbita de la AABE para su eventual disposición o enajenación.
La decisión fue formalizada mediante la Resolución 2017/2026, publicada en el Boletín Oficial de la República Argentina (BORA) con la firma del ministro Luis Caputo.
Los predios estaban asignados a la Administración de Infraestructuras Ferroviarias Sociedad Anónima (ADIFSA) y corresponden a las zonas de la Estación Embarcaderos (Línea Belgrano, Ramal CC.3) y de la Estación Ludueña (Línea Mitre, Ramal GM.1.E).
La medida se enmarca en el Decreto 950/2024, que autorizó a la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) a disponer, enajenar y/o transferir diversos inmuebles estatales.
Los terrenos desafectados
De acuerdo con el artículo 1° de la resolución, los cuatro sectores desafectados en el departamento Rosario son los siguientes:
Estación Embarcaderos (Línea Belgrano - Ramal CC.3) y Estación Ludueña (Línea Mitre - Ramal GM.1.E): identificado con los CIE 8200007541/17 y 8200015410/241, con una superficie aproximada de 9.588,22 metros cuadrados.
Calle Madres de Plaza 25 de Mayo S/N (Estación Ludueña - Línea Mitre - Ramal GM.1.E): identificado con el CIE 8200015410/240, con una superficie aproximada de 52.374,02 metros cuadrados.
Estación Ludueña (Línea Mitre - Ramal GM.1.E): identificado con el CIE 8200015410/242, con una superficie aproximada de 6.737,41 metros cuadrados.
Avenida Caseros S/N, entre Avenida Francia y calle Junín (Estación Ludueña - Línea Mitre - Ramal GM.1.E): identificado con el CIE 8200015410/239, con una superficie aproximada de 11.865,13 metros cuadrados.
Intervención de organismos y eventual venta
Previo al dictado de la norma, la AABE consultó a las empresas ferroviarias sobre posibles afectaciones operativas. Tanto la concesionaria Nuevo Central Argentino S.A. (NCA) como la operadora Belgrano Cargas y Logística S.A. informaron que los espacios requeridos no forman parte de sus concesiones ni se encuentran asignados a sus sociedades.
Por su parte, ADIFSA —continuadora de la ex ADIFSE— no formuló objeciones a la desafectación.
Finalmente, la cartera de Economía solicitó a la AABE que, ante una eventual enajenación de los terrenos, disponga que la mensura y el deslinde del perímetro se realicen con la intervención técnica de ADIFSA, conforme a los planos anexos a la resolución.