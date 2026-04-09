La Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE) autorizó la venta mediante subasta pública de un terreno ubicado en la ciudad de Santa Fe, en el marco de una política orientada a reorganizar y optimizar el uso de los bienes del Estado nacional.
El Gobierno nacional subasta un terreno en Santa Fe: dónde está, cuánto cuesta y cómo participar
La Agencia de Administración de Bienes del Estado dispuso la venta de un lote de 216 m² en la ciudad de Santa Fe con un precio base de 29.900 dólares. El inmueble fue declarado innecesario para programas sociales y será rematado de manera online.
La decisión quedó formalizada a través de la Resolución 49/2026, que establece las condiciones del proceso, el valor base y el mecanismo de participación.
Terreno fiscal
El inmueble que será subastado está ubicado sobre calle Miguel de Azcuénaga S/N°, en el departamento La Capital.
Se trata de un lote de 216 metros cuadrados que, según consta en la documentación oficial, se encuentra desocupado y fue desafectado de programas públicos, en particular del denominado Programa Arraigo, que históricamente estuvo orientado a la regularización de tierras fiscales con fines sociales.
Desde el punto de vista técnico, el terreno cuenta con una identificación catastral precisa: Departamento 10, Distrito 11, Sección 04, Manzana 1256, Parcela 10. A su vez, dentro del inventario estatal posee un código único —Identificador de Inmueble Estatal (CIE)— que permite su seguimiento administrativo y registral.
La resolución oficial señala que el inmueble fue considerado “innecesario” para la gestión del Estado, lo que habilitó su desafectación y posterior inclusión en el listado de bienes a enajenar. Esta calificación implica que ya no cumple una función estratégica ni está vinculado a políticas públicas vigentes, por lo que puede ser transferido al sector privado.
En cuanto a su origen, el terreno forma parte de una serie de tierras vinculadas históricamente a proyectos de infraestructura urbana en la ciudad, como el trazado de la avenida de Circunvalación. Con el paso del tiempo, estos espacios quedaron bajo administración nacional y luego fueron incorporados a programas de gestión de tierras.
Precio base, tasación y destino de los fondos
El valor base fijado para la subasta es de 29.900 dólares estadounidenses. Esta cifra surge de la tasación realizada por el Tribunal de Tasaciones de la Nación, que determinó tanto el valor venal del inmueble como el precio de referencia para su venta.
Según el dictamen técnico, el terreno tiene un valor venal equivalente a esa suma en dólares, mientras que el valor base de venta —ligeramente inferior— también fue calculado en función de parámetros oficiales y un tipo de cambio vigente al inicio de 2026. No obstante, el organismo solicitó establecer el precio base de subasta en 29.900 dólares, cifra que finalmente fue adoptada.
La subasta se realizará bajo el procedimiento identificado como Subasta Pública N° 392-0024-SPU26 y contará con un pliego de bases y condiciones específico, aprobado como parte integrante de la resolución.
En relación con los fondos que se obtengan de la venta, la normativa establece que serán destinados conforme a las disposiciones vigentes en materia de administración de bienes del Estado. En general, este tipo de operaciones apunta a generar recursos que luego pueden ser utilizados en políticas públicas o en la optimización del patrimonio estatal.
Cómo participar de la subasta
El proceso de venta se realizará de manera completamente digital a través de la plataforma SUBAST.AR, el sistema oficial utilizado por el Estado nacional para este tipo de operaciones.
Este mecanismo permite centralizar y transparentar las subastas de bienes públicos, garantizando igualdad de condiciones para todos los interesados. Para participar, los usuarios deben registrarse en la plataforma y cumplir con los requisitos establecidos en el pliego de condiciones.
Allí se detallan aspectos clave como las garantías necesarias, las modalidades de oferta y los plazos del proceso. Además, se especifican las condiciones legales de la venta, incluyendo la situación dominial del inmueble y las obligaciones que asumirá el comprador.
El sistema SUBAST.AR funciona como un entorno electrónico donde los participantes pueden realizar ofertas en tiempo real, siguiendo una dinámica similar a la de una subasta tradicional, pero con mayor accesibilidad y trazabilidad.
Activos estatales
La venta de este terreno se inscribe en una política más amplia del Estado nacional orientada a revisar su patrimonio inmobiliario. A través de la AABE, se identifican bienes que no tienen un uso específico o que han quedado fuera de programas activos, con el objetivo de definir su destino.
En algunos casos, estos inmuebles se reasignan a organismos públicos o se destinan a proyectos sociales. En otros, como en este caso, se opta por su venta mediante subasta pública, bajo criterios de transparencia y competencia abierta.
En la ciudad de Santa Fe, este tipo de operaciones también pone en foco el uso del suelo urbano y la integración de terrenos que, durante años, permanecieron sin un destino definido. La incorporación de estos espacios al mercado puede generar nuevas oportunidades de desarrollo, tanto para particulares como para proyectos inmobiliarios.
Al mismo tiempo, el proceso despierta interés en torno al valor de los terrenos fiscales y su potencial impacto en el entramado urbano. En este caso, se trata de una parcela de dimensiones acotadas, pero ubicada en una zona que forma parte de un corredor con antecedentes de planificación urbana.
Con la publicación de la resolución y la puesta en marcha del proceso de subasta, el terreno queda formalmente disponible para la participación de interesados. El resultado final dependerá de la dinámica de ofertas y del interés que despierte el lote en el mercado local.