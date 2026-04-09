De manera online

El Gobierno nacional subasta un terreno en Santa Fe: dónde está, cuánto cuesta y cómo participar

La Agencia de Administración de Bienes del Estado dispuso la venta de un lote de 216 m² en la ciudad de Santa Fe con un precio base de 29.900 dólares. El inmueble fue declarado innecesario para programas sociales y será rematado de manera online.