Innovación y capacitación en Santa Fe

Mktsfe se consolida con una exitosa jornada sobre inteligencia artificial

La 7ª edición de la jornada del MKTSFE, organizada por Juan Nepote Marketing y Comunicación, reunió a especialistas y referentes nacionales e internacionales para aprender y analizar el impacto de la IA en la sociedad, las empresas y la creatividad. El evento contó con la presencia de destacadas figuras del gobierno provincial y municipal y el apoyo de destacadas instituciones y empresas.