Apple lanzó el iPhone 17: sus novedades, los diferentes formatos y cuánto sale
Los tres cambios principales y las versionas normal, Pro y Air.
El lanzamiento fue durante el Apple Event de este martes. Crédito: Apple
11:23
Apple presentó oficialmente el nuevo iPhone 17 Pro, el buque insignia de su nueva línea de celulares, que llega con un foco puesto en la potencia para videojuegos, la inteligencia artificial y una cámara frontal rediseñada. El corazón del nuevo dispositivo es el procesador A19 Pro, calificado por la compañía como "ultrapotente".
La empresa de Cupertino asegura que el nuevo chip introduce "niveles de cómputo de MacBook Pro en un iPhone", un salto diseñado para cargas intensas de trabajo con inteligencia artificial. El 40% extra de performance gráfica respecto al iPhone 16 Pro está pensado para consolidar al celular como una consola de videojuegos portátil de alta gama.
La principales tres novedades del Pro
Chip A19 Pro con "poder de MacBook": Es el primer procesador de Apple en un celular con esta arquitectura, lo que le permite correr videojuegos con gráficos demandantes y ejecutar tareas de IA de manera mucho más eficiente.
Batería récord de 39 horas: La compañía promete una autonomía nunca antes vista en un iPhone, alcanzando las 39 horas de reproducción de video con una sola carga.
Cámara frontal cuadrada con IA: El sensor de la cámara frontal abandona el formato tradicional 4:3 por uno cuadrado. Esto permite que el usuario siempre esté centrado en videollamadas y transmisiones en vivo. Además, ya no es necesario girar el teléfono para tomar selfies horizontales: el sistema usa Inteligencia Artificial para ajustar automáticamente el encuadre y ofrecer opciones en formato retrato (4:3), apaisado (16:9) o cuadrado.
Las diferencias con el Air y el tradicional
La gran novedad de este año es el iPhone Air. Su única razón de ser es su diseño: es el iPhone más delgado y liviano de la historia, con solo 5.64 mm de grosor y 165 gramos de peso. Aunque tiene un chip A19 Pro, su GPU es de 5 núcleos (menos potente que el Pro Max). Su cámara es dual (sin teleobjetivo ni macro) y su puerto USB es más lento (USB 2). La batería más débil: Es el punto en contra más importante. Ofrece hasta 27 horas de reproducción de video, menos que el modelo estándar.
El iPhone 17 es el modelo más balanceado y la compra más lógica para el usuario promedio. Ofrece la mayoría de las novedades importantes a un precio más accesible.Tiene el nuevo chip A19 (no es la versión Pro, pero es más que suficiente para el 99% de las tareas), una muy buena cámara dual de 48MP y la nueva cámara frontal cuadrada con IA. Mejor batería que el Air: Con 30 horas de reproducción de video, supera al modelo Air, que es más caro. Con una pantalla de 6.3 pulgadas, es el más cómodo para usar con una sola mano.
Cuánto costará el iPhone 17 en Argentina
MacStation informó los precios estimados de lanzamiento para los modelos base (sin impuestos incluidos), que se ubicarán en los siguientes valores:
iPhone 17: Desde $1.799.990
iPhone Air: Desde $1.999.990
iPhone 17 Pro: Desde $2.299.990
iPhone 17 Pro Max: Desde $2.699.990
