Nace JOY, una aerolínea premium con más conexión y una experiencia superadora para el pasajero

Se anuncia formalmente el nacimiento de JOY, una nueva aerolínea argentina concebida para reconectar el país a través de una red aérea regional, moderna, eficiente y federal.
Con una flota inicial de Bombardier CRJ-200 LR, la empresa promete mayor confort y un servicio personalizado, destacándose en un mercado con deudas de conectividad.
En un contexto del mercado aeronáutico local, donde la conectividad regional es una deuda pendiente, JOY se presenta de la mano de un grupo de empresarios con vasta experiencia en el sector y capitales mayoritariamente nacionales, como una opción que buscará potenciar la calidad del servicio al cliente, con una concepción de rutas federales atendiendo a un sector de pasajeros que demanda mayor conectividad y una experiencia de calidad con más confort y servicio.
Para tal fin, inicialmente la empresa cuenta con dos aviones Bombardier CRJ-200 LR con capacidad para 50 pasajeros con una configuración de cabina de dos filas por lado, sin asiento central. Estas aeronaves ofrecen mayor espacio personal, menor ruido en cabina y más comodidad para el pasajero. Tendrán una atención personalizada y un servicio a bordo de categoría, con embarques y desembarques más agiles.
Al momento, la compañía ya celebró un acuerdo con el Gobierno de Jujuy que se convertirá en el primer destino una vez que se cuente con la aprobación correspondiente del organismo regulador de la actividad aerocomercial (ANAC).
Asimismo, en una primera etapa, la red inicial contempla conexiones desde Buenos Aires hacia San Luis, Villa Mercedes y Merlo, además de enlaces regionales entre ciudades del interior como Córdoba, Iguazú y Bariloche. Una vez completado el proceso regulatorio se informará el calendario de inicio de operaciones.
JOY nace como una aerolínea que combinará eficiencia de servicio, flexibilidad comercial y una visión de largo plazo enfocada en el desarrollo de la conectividad regional, brindándole a la Argentina una alternativa de vuelos de cabotaje premium con una concepción verdaderamente federal. El propósito de la empresa, es que "viajar vuelva a ser parte del disfrute".