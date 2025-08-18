#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Reforma Constitucional
Unión
Colón
Boletín Ofiicial

Nación continúa con la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

El avance en el proceso se estableció mediante la publicación con del Decreto 584/2025.

Comisión Nacional de Regulación del Transporte.
 11:37

El gobierno nacional avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.

Mirá tambiénLa Corte Suprema de Nación definió el presupuesto 2026 para el Poder Judicial

El texto establece disposiciones para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, organismo descentralizado bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Define las funciones del Director Ejecutivo, quien deberá ejercer su cargo con dedicación exclusiva y cumplir con incompatibilidades específicas, prohibiéndole tener intereses en empresas de transporte durante su mandato y hasta dos años después de dejar el cargo. Además, el personal de la Agencia se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Este decreto busca garantizar la transparencia y la adecuada gestión de los servicios de transporte público, impactando directamente en la regulación y supervisión del sector.

Fue mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Crédito: Guillermo Di SalvatoreFue mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Crédito: Guillermo Di Salvatore

El documento de este 18 de agosto de 2025 cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Andrés Caputo.

Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo.

Ellas son:

  • a) Ejercer la representación legal del Organismo.
  • b) Ejercer la dirección general del Organismo y entender en la gestión económica, financiera, patrimonial y contable, así como en la administración de los recursos humanos del mismo.
  • c) Proponer al Poder Ejecutivo Nacional la estructura organizativa de la Agencia.
  • d) Aprobar el reglamento interno de funcionamiento.
  • e) Promover y gestionar la obtención de recursos y fondos para el cumplimiento de los objetivos del Organismo.
  • f) Aceptar herencias, legados y donaciones.
  • g) Confeccionar y publicar la Memoria Anual del Organismo.

Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.

Fue mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Crédito: Guillermo Di SalvatoreFue mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial. Crédito: Guillermo Di Salvatore

Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.

Decreto 584/2025 by El Litoral

Dejanos tu comentario

Los comentarios realizados son de exclusiva responsabilidad de sus autores y las consecuencias derivadas de ellos pueden ser pasibles de las sanciones legales que correspondan. Evitar comentarios ofensivos o que no respondan al tema abordado en la informaciÃ³n.

#TEMAS:
Boletín Oficial

Además tenés que leer:

El Litoral
metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro