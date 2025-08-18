Nación continúa con la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte

El gobierno nacional avanzó en la disolución de la Comisión Nacional de Regulación del Transporte (CNRT) que pasará a llamarse Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos bajo la órbita del Ministerio de Economía.
El avance en el proceso se estableció mediante la publicación con del Decreto 584/2025.
El texto establece disposiciones para la Agencia de Control de Concesiones y Servicios Públicos de Transporte, organismo descentralizado bajo la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía. Define las funciones del Director Ejecutivo, quien deberá ejercer su cargo con dedicación exclusiva y cumplir con incompatibilidades específicas, prohibiéndole tener intereses en empresas de transporte durante su mandato y hasta dos años después de dejar el cargo. Además, el personal de la Agencia se regirá por la Ley de Contrato de Trabajo N° 20.744 y el Convenio Colectivo de Trabajo General para la Administración Pública Nacional. Este decreto busca garantizar la transparencia y la adecuada gestión de los servicios de transporte público, impactando directamente en la regulación y supervisión del sector.
El documento de este 18 de agosto de 2025 cuenta con las firmas del presidente de la Nación, Javier Milei, y el ministro de Economía de la Nación, Luis Andrés Caputo.
Mediante el Decreto 584/2025 publicado este lunes en el Boletín Oficial definió las atribuciones que tendrá el nuevo organismo.
Ellas son:
Celebrar contratos y convenios, en el ámbito de su competencia, con organismos estatales, provinciales, de CABA y municipales, así como con organismos internacionales públicos y privados y con empresas.
Este cambio se anunció a principios del julio dentro del paquete presentado por el ministro de Modernización, Federico Sturzenegger, a poco de cumplirse las facultades delegadas para la reestructuración del Estado.
