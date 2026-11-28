La NASA difundió este sábado 28 de noviembre una serie de imágenes inéditas de la Tierra captadas por los dos satélites gemelos de la misión ESCAPADE durante una maniobra de asistencia gravitatoria a unos 62.000 kilómetros de distancia. Las postales marcan una de las últimas miradas del proyecto hacia el planeta antes de iniciar un trayecto de aproximadamente diez meses rumbo a Marte.
La NASA difundió fotos inéditas de la Tierra tomadas por sondas rumbo a Marte
Las sondas gemelas captaron postales inéditas del planeta mientras realizaban maniobras orbitales clave antes de iniciar su extenso viaje hacia el planeta rojo.
Las capturas se lograron mediante el sistema Visible and Infrared Observation System (VIOS), un instrumento diseñado para operar tanto en el espectro visible como en el infrarrojo. A decenas de miles de kilómetros, el planeta aparece como un luminoso oasis azul en medio de la oscuridad espacial, mientras que las tonalidades térmicas permiten distinguir zonas más cálidas —en blanco, amarillo y naranja— frente a áreas más frías en azul y morado.
Impulso gravitatorio tras una larga espera
De acuerdo con la información difundida por la agencia espacial estadounidense, ambas naves realizaron sobrevuelos cercanos a la Tierra durante noviembre para aprovechar su gravedad. Esa asistencia gravitatoria les permitió ganar velocidad, ajustar su trayectoria hacia el planeta rojo y reducir el consumo de combustible.
El inicio de este tramo interplanetario llega tras una espera prolongada. Lanzada desde Cabo Cañaveral en noviembre de 2024, la misión ESCAPADE no pudo poner rumbo directo hacia Marte de inmediato debido a la alineación orbital de ambos mundos, por lo que los satélites permanecieron en una órbita de espera cerca del punto de Lagrange 2 —a unos 1,6 millones de kilómetros de la Tierra— hasta que se abrió una ventana propicia para el viaje.
Qué estudiará la misión ESCAPADE en Marte
ESCAPADE —sigla de Escape and Plasma Acceleration and Dynamics Explorers— tiene como eje investigar cómo Marte perdió buena parte de su atmósfera a lo largo de miles de millones de años.
Cuando alcancen su destino, los dos satélites analizarán la llamada magnetosfera híbrida marciana, donde interactúan restos de antiguos campos magnéticos de la corteza del planeta con el viento solar. Con esas mediciones, los científicos buscan entender mejor el peso que tuvo el flujo de partículas solares en la pérdida gradual de gases atmosféricos y en la transformación de Marte en un mundo frío y árido.