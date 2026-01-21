Cómo obtener turnos prioritarios de visa para el Mundial 2026 en Estados Unidos
Los aficionados con entradas confirmadas pueden acceder a citas consulares aceleradas mediante sistema especial impulsado por la Federación y autoridades migratorias estadounidenses, con requisitos y plazos diferenciados.
El FIFA PASS permite a los aficionados de naciones que requieren visa —como Argentina, Colombia o Brasil— acceder antes a entrevistas de visa B1/B2, típicamente necesarias para ingresar por motivos turísticos o de viaje temporal.
A poco más de cuatro meses del inicio de la Copa Mundial de Fútbol 2026, el Gobierno de Estados Unidos lanzó un sistema de turnos prioritarios para visas, pensado para los aficionados extranjeros que ya compraron entradas y planean viajar al torneo, una iniciativa que busca agilizar los tiempos de espera para entrevistas consulares.
La iniciativa es voluntaria y no otorga una visa automáticamente: simplemente acelera la programación de la cita consular, lo que puede ser clave donde los plazos de espera son muy largos. Todos los solicitantes, además, deben cumplir con los requisitos de elegibilidad y pasar la revisión estándar que exige la normativa migratoria estadounidense.
La medida responde a la expectativa de un flujo masivo de visitantes internacionales hacia los Estados Unidos durante el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026. REUTERS/Mandel Ngan
Por qué se implementa y quiénes se benefician
La medida responde a la expectativa de un flujo masivo de visitantes internacionales hacia los Estados Unidos durante el Mundial, que se disputará entre el 11 de junio y el 19 de julio de 2026 y será el primero con 48 selecciones y sedes en el país anfitrión, así como México y Canadá.
El FIFA PASS permite a los aficionados de naciones que requieren visa —como Argentina, Colombia o Brasil— acceder antes a entrevistas de visa B1/B2, típicamente necesarias para ingresar por motivos turísticos o de viaje temporal. En algunos países, donde los tiempos de espera eran de varios meses, la implementación del sistema priorizado y la asignación de más personal consular ha reducido los plazos a menos de 60 días.
Aunque el sistema agiliza la programación, tener un turno prioritario no garantiza la aprobación del visado, ya que la decisión final depende de las entrevistas y criterios migratorios habituales.
Lionel Scaloni sosteniendo el trofeo de la Copa Mundial de la FIFA, durante la develación del calendario de partidos para el mundial 2026 Xinhua/Jia Haocheng.
Cómo acceder al turno prioritario
Los aficionados con entradas compradas recibirán en los próximos días información sobre cómo optar por el FIFA PASS a través del portal oficial de la FIFA y el sistema consular estadounidense. El proceso de inscripción es simple y voluntario, y quienes se inscriban podrán agendar citas antes que quienes siguen el proceso tradicional.
Quienes pertenezcan a países incluidos en el Programa de Exención de Visa (Visa Waiver Program) pueden tramitar la autorización de viaje a través del sistema ESTA, sin necesidad de entrevista consular; sin embargo, quienes no están en esa lista deben obtener la visa tradicional, lo que hace especialmente útil el sistema prioritario para los viajeros de América Latina y otras regiones.
La implementación del sistema de turnos prioritarios de visa representa un paso fundamental en la preparación logística del Mundial 2026, considerado el evento deportivo más grande del mundo. Con millones de aficionados proyectados para viajar durante la competición, esta iniciativa busca facilitar la entrada de visitantes internacionales y garantizar una experiencia más eficiente y ordenada en términos migratorios.