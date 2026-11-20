En el marco de los Premios El Brigadier 2026, El Litoral acompaña a repasar los comienzos y las trayectorias de aquellas empresas e instituciones que forman parte de la historia de Santa Fe. En esta oportunidad, la mirada se traslada del escritorio directivo a los pasillos, mostradores, depósitos y talleres de Optilent, para conocer a quienes construyen su identidad desde el trabajo cotidiano.
Optilent por dentro: la historia de quienes construyen la empresa todos los días
A través de la experiencia de sus trabajadores, Optilent revela el valor del conocimiento, la atención personalizada y el compromiso cotidiano que construyen la identidad de la empresa santafesina.
El reconocimiento a una empresa también se explica a través de las personas que la integran. Son sus empleados quienes, con sus conocimientos, experiencias y vínculos con los clientes, le dan cuerpo y continuidad a una trayectoria comercial. Mónica Pessina es una de esas protagonistas: comenzó a trabajar en Optilent en 1996 y, tres décadas después, sigue encontrando en la óptica una profesión que la apasiona.
“Yo empecé muy joven acá. Venía de un pueblo del norte y no sabía ni que existía la óptica”, recordó. Su formación comenzó junto al señor Oporto, padre de quien hoy es el gerente y dueño de la empresa, Víctor. “Él me enseñó a amar la óptica”, contó sobre aquellos primeros años que marcaron el rumbo de su vida profesional.
El trabajo que hay detrás de cada anteojo
Una vez que el cliente elige el armazón y encarga sus anteojos, comienza un proceso que involucra distintas etapas y profesionales. Aunque buena parte de ese trabajo sucede lejos de la vista del público, resulta fundamental para que el producto llegue en condiciones y responda a las necesidades de cada persona.
Mónica explicó que, una vez realizada la elección, el pedido se envía al laboratorio, donde se solicitan las lentes y se toman las medidas correspondientes. Cuando llegan, uno de los integrantes del equipo se encarga del calibrado: utiliza una máquina para cortar las lentes y adaptarlas al armazón. Después, el anteojo se arma, vuelve a pasar por un control y se prepara para regresar a la sucursal donde fue vendido y ser entregado al cliente.
En ese recorrido, la precisión y la búsqueda de un buen resultado estético son centrales. "Nosotros tomamos las medidas de todo ese anteojo para que sea lo más delgado posible, lo más estético posible y que, al armarlo, quede un buen anteojo para ese cliente", detalló.
No se trata solamente de colocar una lente en un armazón. Cada graduación requiere considerar espesores, materiales y características particulares, para conseguir un resultado que combine comodidad, funcionalidad y estética.
Asesorar, escuchar y encontrar la mejor opción
La atención personalizada es otra de las tareas que forman parte de su trabajo. Para Mónica, elegir anteojos no consiste simplemente en mostrar modelos y esperar que el cliente se decida. Es necesario interpretar la receta oftalmológica, conocer las actividades de cada persona y orientar la elección de acuerdo con sus necesidades visuales.
“Muchas veces se puede hacer lo que el cliente quiere y muchas veces no. Entonces lo vamos guiando”, explicó. El armazón ocupa un lugar importante porque es la parte visible del anteojo, pero la elección también debe contemplar la graduación, los espesores y el tipo de lente más conveniente.
Por eso, las preguntas forman parte del asesoramiento: qué hace el cliente, cuáles son sus actividades y para qué necesita los anteojos. Con esa información, el equipo puede recomendar alternativas y explicar por qué algunas opciones resultan más adecuadas que otras.
Ese acompañamiento también incluye responder inquietudes sobre las patologías visuales. Mónica cuenta que muchas personas llegan con dudas sobre su receta y encuentran en el personal de la óptica un espacio para comprender qué significan términos como miopía o astigmatismo.
"Nuestros clientes valoran que nos sentamos a charlar y no solamente del anteojo. Explicamos cuál es su patología y qué significa", señaló. Para ella, el conocimiento profesional debe estar acompañado por la capacidad de transmitirlo de manera clara y accesible.
A esa tarea se suma el vínculo que se construye con el tiempo. Conocer el nombre de los clientes, recordar conversaciones anteriores y estar disponibles para responder una consulta por mensaje también forma parte de una atención que busca ir más allá de la venta.
Una sucursal con identidad de barrio
En 2005, Optilent afrontó el desafío de trasladarse desde el centro hacia el norte de la ciudad, específicamente a Aristóbulo del Valle 6371. Para Mónica, aquella mudanza representó una nueva etapa, en la que también fue necesario conocer a otro público y construir una relación diferente con los vecinos.
“Cada sucursal es distinta, la gente es distinta y el público es distinto”, explicó. En esta sede, el vínculo tiene una característica particular: muchos clientes son del barrio y la relación se vuelve cercana. Hay nombres que se conocen, historias que se retoman y conversaciones que continúan de una visita a otra. "Vos lo nombrás al cliente con su nombre, entra y le preguntás cómo le fue, qué tal estuvo ese viaje que te había contado. La relación es muy próxima", describió.
Esa cercanía también se refleja en el trabajo entre compañeros. A lo largo de 30 años, Mónica compartió experiencias, aprendizajes y desafíos con distintos integrantes del equipo. Reconoce que, como en cualquier ámbito laboral, pueden existir diferencias, pero destacó que el objetivo común es encontrar la mejor manera de atender. "Siempre buscamos la satisfacción del cliente más que nosotros mismos", resumió. En ese intercambio cotidiano, el conocimiento individual adquiere valor cuando puede transformarse en una respuesta concreta para quien necesita resolver un problema visual.
La emoción de ayudar a alguien a ver mejor
Cuando habla de lo que más disfruta de su profesión, Mónica no duda: le gusta todo lo relacionado con la óptica. Desde asesorar y acompañar la elección de un armazón hasta trabajar en contactología y encontrar soluciones para personas que tienen dificultades visuales.
Entre los recuerdos que más la conmueven aparecen las experiencias con los chicos. Cuenta que algunos niños llegan a la óptica con dificultades para realizar actividades cotidianas, como jugar al fútbol, porque no ven correctamente la pelota. En esos casos, las lentes de contacto pueden convertirse en una alternativa para que puedan practicar deportes sin las limitaciones que tenían antes.
También recordó a pequeños pacientes que, después de comenzar a ver mejor, la abrazaron, saltaron de alegría o incluso lloraron de emoción: "La gente que dice ‘ahora veo’ es fundamental. A mí me emociona mucho".
Para Mónica, cada una de esas experiencias representa una satisfacción que se renueva todos los días. Incluso encuentra en los niños una particularidad a la hora de elegir sus anteojos: "El niño es el cliente más fácil, porque sabe lo que quiere. Cuando te dice ‘este es’, no hay otro".
Después de 30 años, el vínculo de Mónica con Optilent está atravesado por el aprendizaje, la vocación y las relaciones que construyó a lo largo del tiempo. "Yo estudié por Optilent y hoy tengo mi profesión gracias a Optilent. Yo venía de un pueblo del norte y no sabía ni que existía la óptica. Hoy es mi pasión y me encanta trabajar acá", expresó la histórica empleada.
Esta historia permite mirar los Premios El Brigadier desde otra perspectiva: la de quienes, detrás de cada mostrador y en cada espacio de trabajo, hacen posible que una empresa siga creciendo y mantenga su relación con la comunidad.