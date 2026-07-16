Comienza la carrera hacia la edición número 51 de los Premios El Brigadier, el histórico reconocimiento instituido por la Asociación Dirigentes de Empresa (ADE) que destaca el prestigio, trabajo y esfuerzo del entramado productivo regional. Desde hoy, la ciudadanía ya puede participar activamente a través del sondeo digital oficial para elegir a sus favoritos.
Premios El Brigadier: se abre la votación para elegir a las empresas líderes de Santa Fe
Tras celebrar su medio siglo de historia, el galardón más prestigioso de la región habilita el sondeo ciudadano e incorpora nuevas categorías aggiornadas a los tiempos que corren.
Luego del hito histórico que significó la gala del año pasado, donde se conmemoró el 50° aniversario de una trayectoria impecable nacida en 1975, el certamen renueva su compromiso con el desarrollo local. Fiel a su espíritu de vanguardia, se incorporan nuevas categorías que reflejan las transformaciones de la comunicación y la economía moderna.
La edición número 51 llega con la vara sumamente alta tras lo vivido en la histórica gala del 50° aniversario. Aquella noche inolvidable no solo representó una celebración de gala y alfombra roja, sino un profundo repaso por cinco décadas de resiliencia empresarial, innovación y generación de empleo genuino en la capital santafesina.
¿Cómo participar del Sondeo Digital?
El proceso de selección mantiene su carácter democrático, abierto y transparente, permitiendo que la comunidad valide de forma directa el prestigio de los nominados:
- ¿Dónde ingresar?: a través del sitio web oficial de los Premios El Brigadier, optimizado para celulares, tablets y computadoras, como también mediante la página web de El Litoral.
- ¿Quiénes pueden votar?: cualquier ciudadano o vecina mayor de 16 años que quiera reconocer el trabajo de quienes impulsan la ciudad.
- Mecanismo dinámico: el sistema presenta opciones sugeridas basadas en las votaciones anteriores, pero permite elegir una alternativa diferente mediante la opción “Otro”, para que ningún santafesino se quede sin destacar a su favorito.
Cabe destacar que, con el objetivo de captar la opinión de todos los sectores y asegurar una muestra estadística robusta, el sondeo también se trasladará al territorio. Un equipo de encuestadores, especialmente seleccionado y capacitado por la organización de los Premios El Brigadier, recorrerá los distintos puntos neurálgicos, paseos comerciales y barrios de la ciudad.
Para brindar absoluta tranquilidad a comerciantes y vecinos, cada agente estará debidamente identificado con una credencial oficial con fotografía y validación institucional, garantizando un contacto directo tan seguro como transparente.
Un fin social que trasciende la pantalla
Es fundamental recordar que los Premios El Brigadier cumplen un rol educativo clave. Todo lo recaudado a través del evento anual y las acciones de patrocinio se destina íntegramente al sostenimiento institucional del Instituto de ADE. Esta casa de estudios lleva décadas capacitando y formando a las nuevas generaciones de empresarios, mandos medios y dirigentes de la región, asegurando que el legado de excelencia y compromiso social continúe firme de cara al futuro.
Para formar parte activa de la historia grande de la producción santafesina, ingresá al portal oficial de votación, seleccioná tus categorías preferidas, completá el formulario de validación y dejá asentado tu reconocimiento a quienes construyen el día a día de Santa Fe.
Camino a la gran gala
El sondeo digital es solo el primer paso de este engranaje que moviliza a toda la región. Tras el cierre de la votación, los datos recolectados en la plataforma serán rigurosamente analizados y validados para confeccionar la nómina definitiva de las firmas y creadores de contenido galardonados.
Luego llegará el momento más esperado: la noche de gala de El Brigadier, un evento de alto perfil que transformará la alfombra roja en el epicentro donde confluirán empresarios, autoridades, referentes de múltiples sectores y, ahora también, las figuras más destacadas de la escena digital santafesina. En una atmósfera única de celebración, networking y visibilidad, se entregarán las estatuillas que premian el esfuerzo diario.
En tiempos de transformaciones y nuevos paradigmas, esta edición número 51 invita a redoblar la apuesta por el crecimiento de nuestra comunidad. Participar con el voto es mucho más que elegir una opción: es valorar el presente que construimos y diseñar el futuro productivo de Santa Fe.