¿Cuál es el origen del Libro Guinness de los récords?
Inspirado por las apuestas en pubs, Sir Hugh Beaver se encargó de resolver debates triviales. Hoy, es un fenómeno cultural y bestseller mundial. Los hermanos McWhirter, con su memoria prodigiosa, fueron fundamentales en la creación de una obra que recopila hazañas impresionantes e insólitas.
Durante la jornada, surgió un debate trivial pero sin respuesta: ¿Cuál era el ave de caza más rápida de Europa? Al notar la falta de una referencia para zanjar estas discusiones, Beaver se iluminó: inspirado por la afición de los británicos a las apuestas en los pubs, decidió encargar un libro que pudiera resolver este tipo de preguntas.
Su visión era simple pero audaz: crear una publicación que recopilara datos y hechos curiosos.
Para ello, contrató a los gemelos Norris y Ross McWhirter, quienes tenían una agencia de documentación y una reputación de poseer una memoria prodigiosa. Los hermanos se dedicaron a una ardua investigación, contactando a expertos de todas las áreas, desde zoólogos hasta astrofísicos.
Un éxito instantáneo y un legado duradero
El trabajo de los McWhirter rindió frutos, y la primera edición del Libro Guinness de los récords se publicó el 27 de agosto de 1955. El éxito fue inmediato. En poco tiempo, se convirtió en un bestseller, superando todas las expectativas y estableciéndose como un fenómeno cultural.
A lo largo de los años, los hermanos continuaron actualizando el libro, un legado que se vio trágicamente interrumpido en 1975, cuando Ross fue asesinado. Norris continuó en solitario hasta su jubilación en 1995.
A lo largo de su historia, el libro ha evolucionado para adaptarse a los tiempos. Por motivos éticos, ha eliminado categorías que podrían poner en riesgo la salud o la vida de personas y animales, como los récords de consumo excesivo.
La editorial Guinness World Records no ofrece premios en efectivo a quienes baten un récord, ya que considera que el honor de aparecer en sus páginas es la recompensa más grande.
Récords que nos sorprenden
El libro está lleno de marcas que van desde lo impresionante hasta lo más insólito. ¿Sabías que existe un laberinto de maíz creado para conmemorar el aniversario de Star Trek o que en una localidad serbia fabrican una salchicha de más de dos kilómetros de largo?
En España también se han registrado hazañas asombrosas, como la paella más grande del mundo o la recaudación de fondos para una causa benéfica apilando millones de monedas de un céntimo.
Desde su concepción como una simple guía de bar, el Libro Guinness de los récords se ha convertido en una de las publicaciones con derechos de autor más vendidas de la historia, solo superada por la Biblia. ¿Qué te parece esta transformación?
