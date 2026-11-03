Servicios de salud

PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas donde pueden atenderse los jubilados en noviembre de 2026

La obra social cuenta con una red de establecimientos propios en distintas ciudades del país, entre ellas Rosario. Qué servicios ofrecen, dónde están ubicados y cómo consultar el centro médico asignado para solicitar un turno.