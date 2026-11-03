Los jubilados y pensionados afiliados al Programa de Atención Médica Integral (PAMI) pueden acceder durante noviembre de 2026 a una red de hospitales y clínicas propios del organismo, distribuidos en diferentes localidades del país. Los establecimientos ofrecen prestaciones que incluyen consultas médicas, guardias, internación y estudios de diagnóstico.
PAMI: cuáles son los hospitales y clínicas donde pueden atenderse los jubilados en noviembre de 2026
La obra social cuenta con una red de establecimientos propios en distintas ciudades del país, entre ellas Rosario. Qué servicios ofrecen, dónde están ubicados y cómo consultar el centro médico asignado para solicitar un turno.
Entre los centros disponibles se encuentran dos policlínicos en Rosario, que forman parte de la red de atención de la obra social en la provincia de Santa Fe. También hay hospitales en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Mar del Plata, Ituzaingó y Hurlingham, además de una clínica en Lanús.
Para acceder a estos servicios, los afiliados deben consultar previamente la Cartilla Médica de PAMI y verificar cuál es el prestador que tienen asignado. En determinados casos, especialmente para las consultas con especialistas, se necesita una Orden Médica Electrónica (OME) emitida por el médico de cabecera o el profesional correspondiente.
Cuáles son los hospitales y clínicas propios de PAMI en noviembre
La red de efectores propios de PAMI incluye establecimientos en distintas regiones del país. En la provincia de Santa Fe, los afiliados cuentan con dos centros en Rosario:
Policlínico PAMI I: está ubicado en Sarmiento 373, Rosario.
Policlínico PAMI II: funciona en Olivé 1159, Rosario.
Ambos establecimientos forman parte de la estructura sanitaria propia de la obra social y están orientados a brindar atención integral a las personas mayores. Para solicitar turnos, los afiliados pueden comunicarse a los teléfonos 0341-480-3520 o 0341-480-3509, de lunes a viernes, de 8 a 18. También pueden realizar consultas de manera presencial o a través de los canales online habilitados por el organismo.
En otras localidades del país, PAMI dispone de los siguientes centros:
Unidad Asistencial Dr. César Milstein: se encuentra en Estados Unidos 3205, en el barrio porteño de San Cristóbal. Ofrece guardia médica las 24 horas, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para solicitar turnos, los afiliados pueden ingresar al sistema online de PAMI o llamar al 0800-999-1100, de lunes a viernes, de 7 a 17.
Hospital Bernardo A. Houssay: está ubicado en avenida Juan B. Justo 1774, en Mar del Plata. Cuenta con guardia permanente, internación, consultorios externos y diagnóstico por imágenes. Para turnos con especialistas se encuentra disponible el 0800-888-2100, de lunes a viernes, de 8 a 21. Para consultas generales y otros servicios se puede llamar al (0223) 499-1290.
Hospital del Bicentenario: funciona en Coronel Brandsen 2898, en Ituzaingó, provincia de Buenos Aires. Los afiliados pueden consultar por turnos al 11-2120-9600, interno 111.
Hospital PAMI de Hurlingham: está ubicado en General O’Brien 480. Para solicitar turnos, el teléfono informado es 011 4088-5573.
Clínica PAMI de Lanús: se encuentra en Flores de Estrada 5248. Los afiliados pueden comunicarse al 011 4239-7400.
La disponibilidad de prestaciones y las modalidades para conseguir turnos pueden variar según el establecimiento y la especialidad. Por eso, antes de trasladarse, es conveniente consultar con el centro correspondiente.
Cómo consultar qué centro médico le corresponde a cada afiliado
La existencia de hospitales propios no significa que todos los jubilados puedan elegir libremente dónde atenderse. PAMI asigna prestadores y centros de salud de acuerdo con la afiliación y las prestaciones disponibles en cada zona.
Para conocer cuál corresponde en cada caso, los afiliados pueden ingresar a la Cartilla Médica oficial de PAMI, que permite realizar búsquedas por servicio médico, profesional, centro de salud o cercanía.
La consulta personalizada requiere el número de afiliación, que consta de 14 dígitos y figura en la credencial del organismo, además del DNI. También se puede acceder a esta información desde Mi PAMI, tanto en la página web como en la aplicación para celulares.
La plataforma permite revisar la cartilla, consultar la credencial, conocer los turnos disponibles y verificar quién es el médico de cabecera asignado. De esta manera, cada persona puede identificar los prestadores habilitados para la atención que necesita.
Para solicitar una consulta con un especialista o determinados estudios, se requiere una Orden Médica Electrónica. Este documento debe ser emitido por el médico de cabecera o por el profesional que corresponda, según el tipo de prestación. Una vez que cuenta con la orden, el afiliado puede comunicarse con el prestador para gestionar el turno.
PAMI también dispone de un sistema de turnos online para algunos de sus hospitales propios, entre ellos la Unidad Asistencial Dr. César Milstein, los Policlínicos PAMI I y II de Rosario y el Hospital del Bicentenario de Ituzaingó. En otros establecimientos, la gestión puede realizarse por teléfono o de manera presencial.
En caso de necesitar cambiar el centro médico o el prestador asignado, el trámite puede iniciarse a través de los canales digitales del organismo o en una agencia, con turno previo. El cambio no se aplica de inmediato: si se solicita entre el 1 y el 20 de un mes, comienza a regir el primer día del mes siguiente. Si se realiza entre el 21 y el último día, se hace efectivo a partir del mes subsiguiente.
La recomendación para los afiliados es verificar la cartilla personalizada antes de solicitar atención y confirmar con el establecimiento los requisitos, horarios y vías disponibles para obtener un turno.