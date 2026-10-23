El Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ofrece a sus afiliados con diabetes la cobertura del 100% de distintos insumos necesarios para el tratamiento de la enfermedad. El beneficio incluye materiales para medir los niveles de glucosa en sangre y elementos descartables para la aplicación de insulina, aunque para acceder es obligatorio estar registrado en el Padrón de Personas con Diabetes del organismo.
PAMI cubre al 100% los insumos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite
Las personas afiliadas deben estar inscriptas en el Padrón de Diabetes para recibir los elementos necesarios para el control de la glucosa y la aplicación de insulina. El trámite requiere documentación personal, receta electrónica y estudios de laboratorio actualizados, y puede realizarse por internet.
La inscripción y la actualización de los datos médicos son pasos fundamentales para obtener la cobertura. Según las condiciones informadas por PAMI, el procedimiento requiere la intervención del médico de cabecera, la presentación de análisis de laboratorio y una receta electrónica con la indicación correspondiente. La gestión puede realizarla el propio afiliado, un familiar o un apoderado.
Qué insumos gratuitos cubre PAMI
La cobertura contempla diferentes elementos utilizados en el seguimiento y tratamiento de la diabetes. Entre ellos se encuentran las tiras reactivas para medir la glucosa, las lancetas y las agujas descartables para la punción digital.
También incluye agujas y jeringas descartables para la aplicación de insulina, además de lapiceras destinadas a administrar esta medicación.
La cantidad de tiras reactivas que recibe cada persona depende de sus necesidades. Si el afiliado requiere una cantidad superior a la prevista, deberá presentar documentación que justifique el pedido y completar el formulario de vía de excepción general.
Para acceder a estos insumos, no alcanza con tener la afiliación a PAMI: es necesario estar incorporado al padrón específico para personas con diabetes y mantener actualizada la información clínica.
La inscripción permite que el organismo registre el diagnóstico y la indicación correspondiente al tratamiento. Por eso, los estudios médicos y la intervención del profesional de cabecera forman parte de los requisitos administrativos.
La cobertura de insumos también debe distinguirse de los procedimientos para solicitar medicamentos específicos. Algunas insulinas y otros tratamientos tienen requisitos adicionales y pueden necesitar una autorización por vía de excepción.
Cómo solicitar los insumos para diabetes
El trámite de incorporación al Padrón de Personas con Diabetes se realiza con la intervención del médico de cabecera, quien debe cargar los datos correspondientes y adjuntar la documentación que respalde los resultados de laboratorio.
Entre los estudios solicitados se encuentran el análisis de hemoglobina glicosilada, identificado como HbA1c, y el de glucemia. Los resultados deben estar expresados en las unidades requeridas por el organismo y contar con la firma del profesional bioquímico.
De acuerdo con las indicaciones de PAMI, la documentación necesaria para gestionar los insumos incluye:
DNI de la persona afiliada.
Credencial de afiliación a PAMI.
Receta electrónica con la indicación médica.
Análisis de hemoglobina glicosilada y glucemia, firmados por el profesional bioquímico, para la inscripción o actualización anual del padrón.
El organismo establece que los médicos de cabecera deben adjuntar la documentación respaldatoria de los estudios en el sistema al realizar el empadronamiento o la actualización. Para evitar demoras, conviene consultar con el profesional qué análisis se necesitan y verificar que los informes estén vigentes antes de iniciar la gestión.
El procedimiento puede realizarse desde un celular, una computadora o una tablet. También existe la posibilidad de solicitar asistencia al médico de cabecera o concurrir a una agencia de PAMI.
La actualización del padrón debe efectuarse cada año. Para mantener el acceso al beneficio, los afiliados deben presentar nuevamente los estudios requeridos y completar la renovación con su profesional de cabecera.
En cuanto a la jurisdicción, PAMI establece que los médicos pueden empadronar únicamente a afiliados que pertenezcan a su misma Unidad de Gestión Local (UGL). Quienes se encuentren temporalmente fuera de su zona habitual de atención deben consultar en la agencia o UGL correspondiente al lugar donde estén.
Una vez que la persona está registrada y cuenta con la indicación médica necesaria, puede gestionar los insumos contemplados en la cobertura.
Para conocer los requisitos actualizados y comenzar el trámite, se puede consultar la página oficial de PAMI: Tiras reactivas y descartables para personas con diabetes.
El organismo recomienda mantener al día los datos y la documentación clínica para facilitar la continuidad de la cobertura y evitar inconvenientes al momento de solicitar los materiales necesarios para el tratamiento.