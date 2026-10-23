Cobertura de salud

PAMI cubre al 100% los insumos para personas con diabetes: quiénes pueden acceder y cómo hacer el trámite

Las personas afiliadas deben estar inscriptas en el Padrón de Diabetes para recibir los elementos necesarios para el control de la glucosa y la aplicación de insulina. El trámite requiere documentación personal, receta electrónica y estudios de laboratorio actualizados, y puede realizarse por internet.