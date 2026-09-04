Paso internacional

Reabre el Paso Cristo Redentor: desde este viernes se puede cruzar a Chile con todo tipo de vehículos

El corredor internacional que une Mendoza con Chile volverá a estar habilitado para autos, colectivos y transporte de cargas. La apertura será desde las 9, hora argentina, luego del cierre preventivo por las condiciones meteorológicas en alta montaña.