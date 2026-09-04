El Paso Internacional Cristo Redentor, uno de los principales corredores terrestres entre Argentina y Chile, volverá a estar habilitado este viernes 4 de septiembre para todo tipo de vehículos y en ambos sentidos, después de permanecer cerrado durante los últimos días debido a las condiciones climáticas adversas registradas en la zona de alta montaña.
Reabre el Paso Cristo Redentor: desde este viernes se puede cruzar a Chile con todo tipo de vehículos
El corredor internacional que une Mendoza con Chile volverá a estar habilitado para autos, colectivos y transporte de cargas. La apertura será desde las 9, hora argentina, luego del cierre preventivo por las condiciones meteorológicas en alta montaña.
La reapertura fue resuelta por las autoridades de Argentina y Chile luego de analizar los informes técnicos elaborados por las vialidades de ambos países y evaluar las condiciones para restablecer una circulación segura.
De acuerdo con la información oficial, el sistema comenzará a funcionar a partir de las 9 de la mañana, hora argentina, mientras que en Chile la apertura será a las 8. El esquema corresponde al horario de invierno y contempla circulación hasta las 21 en Argentina y hasta las 20 en territorio chileno.
La medida alcanza a vehículos particulares, colectivos y transporte de cargas. De esta manera, se restablece uno de los principales pasos terrestres para el movimiento de personas y mercaderías entre ambos países.
Por qué había cerrado el Paso Cristo Redentor
El cierre había sido dispuesto de manera preventiva el miércoles debido al mal tiempo registrado en la alta montaña. Las condiciones meteorológicas obligaron a interrumpir temporalmente el tránsito internacional para evitar riesgos para quienes circulan por el corredor.
La decisión de volver a habilitarlo se tomó después de que las autoridades de ambos países analizaran los informes técnicos de las vialidades y determinaran que estaban dadas las condiciones para recuperar la circulación.
El Sistema Cristo Redentor comprende el corredor internacional que vincula la zona de Mendoza con el sector chileno de Los Libertadores y constituye una conexión clave para el tránsito entre ambos países.
La información oficial disponible en Argentina.gob.ar establece que el horario de funcionamiento durante la temporada de invierno es de 9 a 21 en Argentina y de 8 a 20 en Chile. Sin embargo, existe un dato importante para quienes emprendan el viaje desde Mendoza: la barrera ubicada en Uspallata cerrará a las 19, hora argentina, por lo que quienes tengan previsto realizar el cruce deberán organizar el ascenso con suficiente anticipación.
La diferencia entre el horario de cierre del paso y el de la barrera en Uspallata es un elemento clave para planificar el recorrido. No alcanza con llegar al corredor internacional antes del cierre: los conductores deben contemplar los tiempos necesarios para atravesar la zona de alta montaña y llegar a los controles correspondientes.
Además, las condiciones pueden cambiar rápidamente en este sector de la cordillera. Por eso, la habilitación del paso no significa que las condiciones sean permanentes durante todo el día.
Qué recomiendan las autoridades para viajar hacia Chile
Con la reapertura, las autoridades del centro de frontera recomendaron planificar el cruce con anticipación y consultar las actualizaciones oficiales antes de emprender el viaje.
El estado del corredor internacional está condicionado por la evolución del tiempo y por las condiciones de transitabilidad de la Ruta Nacional 7 en el tramo de alta montaña. Por esa razón, quienes tengan previsto viajar deben revisar el estado de la ruta y las eventuales modificaciones antes de iniciar el recorrido.
También se establecieron medidas para ordenar el flujo vehicular. Según informó Noticias Argentinas, las autoridades dispusieron un corte de tránsito en Uspallata durante la tarde, con el objetivo de organizar la circulación hacia la frontera y evitar una acumulación de vehículos en el corredor.
La recomendación adquiere especial importancia debido a que el paso estuvo cerrado durante varios días. Con la reapertura para todo tipo de vehículos, puede producirse un incremento del tránsito de autos particulares, ómnibus y camiones.
En este contexto, se aconseja evitar emprender el viaje sin verificar previamente las condiciones de circulación y disponer de tiempo suficiente para atravesar los distintos controles.
Las autoridades también recuerdan que durante la temporada invernal los conductores que circulan por el corredor andino deben contar con cadenas para los vehículos, para utilizarlas en caso de que las condiciones de la ruta así lo requieran.
El Gobierno de Mendoza indicó además que los usuarios deben conducir con precaución, respetar las velocidades establecidas y seguir las indicaciones del personal que trabaja en la zona.
El propio sistema fronterizo recomienda mantenerse informado a través de sus canales oficiales, donde se publican las modificaciones relacionadas con el estado del paso.
Para quienes viajen desde Mendoza hacia Chile, el dato principal de este viernes es entonces la reapertura desde las 9 de Argentina, pero con la necesidad de contemplar el cierre de la barrera de Uspallata a las 19.
La habilitación permite recuperar la circulación internacional luego de la interrupción provocada por el mal tiempo, aunque la continuidad del servicio seguirá dependiendo de las condiciones meteorológicas y de la seguridad de la ruta en alta montaña.