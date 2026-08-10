Condiciones meteorológicas

El Paso Cristo Redentor permanece cerrado por la nieve y crece la preocupación de los camioneros por las pérdidas

El corredor internacional que conecta Mendoza con Chile atraviesa uno de los períodos de interrupción más prolongados de los últimos años debido a las condiciones meteorológicas en la cordillera. La acumulación de camiones genera demoras y un fuerte impacto sobre el transporte de cargas.