Tras su show en Córdoba

La causa del Pity Álvarez vuelve a moverse: una junta médica definirá si puede enfrentar el juicio

La Justicia ordenó una nueva evaluación psiquiátrica para determinar si Pity Álvarez está en condiciones de ser juzgado por el homicidio de Cristian Díaz. El disparador fue su regreso a los escenarios con un recital multitudinario en Córdoba.