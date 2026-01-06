La causa del Pity Álvarez vuelve a moverse: una junta médica definirá si puede enfrentar el juicio

La situación judicial de Pity Álvarez volvió al centro de la escena tras el show que brindó en diciembre de 2025 ante más de 30 mil personas en Córdoba. A partir de esa presentación, la Justicia resolvió ordenar una nueva junta médica para evaluar si el músico está hoy en condiciones psíquicas de afrontar el juicio oral por el homicidio de Cristian Díaz.
El debate permanece suspendido desde hace años, luego de que el Cuerpo Médico Forense determinara que Álvarez no podía ser juzgado por una incapacidad mental vinculada a su estado psiquiátrico. El recital, ahora incorporado como prueba, abrió interrogantes sobre una posible evolución en su cuadro.
Qué se evaluará en la nueva junta médica
Según trascendió en medios judiciales, la junta interdisciplinaria fue fijada para el 10 de febrero. El análisis será integral e incluirá entrevistas personales, informes médicos recientes y material audiovisual del recital. El objetivo es establecer si el acusado se encuentra orientado en tiempo y espacio y si comprende la naturaleza de un proceso penal.
La evaluación también deberá determinar si, al momento del hecho ocurrido en 2018, Álvarez era inimputable o si su condición actual permite reactivar el juicio sin riesgo de nulidad futura.
Otras causas y escenarios posibles
En el mismo expediente se unifican otras causas abiertas contra el músico, entre ellas una por privación ilegítima de la libertad de dos mujeres, que incluiría el presunto abuso de una de ellas. Todo ese contexto será considerado por los peritos al momento de emitir su dictamen.
El resultado de la junta será clave: si se concluye que está en condiciones de afrontar el proceso, el juicio podría reanudarse tras años de parálisis. Si no, la causa podría volver a quedar suspendida, prolongando uno de los casos judiciales más complejos y mediáticos del rock argentino.