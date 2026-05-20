Marcelo Garrido conoce desde hace años los pasillos legislativos de Santa Fe. La dinámica de las sesiones, las negociaciones silenciosas, los proyectos que avanzan y aquellos que quedan archivados forman parte de una rutina que decidió transformar en una propuesta televisiva propia. Así nació “Todas las Voces”, el programa que se emite todos los sábados a las 21 horas por CyD Litoral y que también puede verse a través de las plataformas digitales de El Litoral.
“Todas las Voces”: el programa que busca acercar la política santafesina a la gente
El ciclo televisivo apuesta a mostrar el trabajo cotidiano de senadores, diputados y concejales santafesinos desde una mirada cercana, pedagógica y con fuerte presencia territorial, combinando entrevistas, análisis y cobertura parlamentaria.
La apuesta del ciclo es clara: darle profundidad a la política legislativa y acercarla al público desde una mirada más humana y comprensible. “Generalmente el rubro legislativo aparece como una columna dentro de programas de interés general, pero casi nunca se profundiza”, explicó Garrido.
El conductor sostuvo que el objetivo principal es visibilizar el trabajo cotidiano de quienes ocupan bancas en el Senado, Diputados y Concejos municipales. “Hay muchos legisladores que trabajan muchísimo y que no tienen voz pública. Nosotros queremos que todos puedan contar qué están haciendo y cuáles son sus ideas”, afirmó.
La política contada en un lenguaje cercano
Uno de los grandes desafíos que enfrenta el programa es traducir la complejidad política a un lenguaje accesible para la audiencia. Garrido remarcó que muchas veces la ciudadanía apenas conoce a unos pocos dirigentes pese a que existen decenas de representantes distribuidos en toda la provincia.
“Queremos que la política sea entendible. Que la gente pueda saber quiénes son sus legisladores, qué proyectos presentan y cómo impactan en la vida cotidiana”, explicó el periodista.
En esa construcción también aparece el aporte de Salma Naar, joven periodista colombiana radicada en Santa Fe desde hace cuatro años. Su incorporación aportó frescura y otra perspectiva al programa, especialmente por el proceso de adaptación que debió atravesar para comprender el entramado político argentino.
“Tuve que aprender términos legislativos, nombres, dinámicas y códigos políticos muy distintos a los de mi país. Fue un proceso intenso porque la política requiere mucha formación y presencia permanente”, relató Naar.
La periodista destacó además el esfuerzo cotidiano que implica sostener una producción semanal enfocada exclusivamente en la actividad legislativa. Desde coordinar entrevistas hasta seguir sesiones extensas o analizar proyectos, el trabajo comienza varios días antes de cada emisión.
“Las sesiones pueden durar hasta once horas. Muchas veces terminamos agotados, pero siempre aparece algo nuevo para aprender y contar”, sostuvo.
Un espacio que apuesta a quedarse
Para Garrido, “Todas las Voces” no es una experiencia pasajera. El periodista aseguró que el programa nació con vocación de continuidad y que encontró en Salma Naar una compañera ideal para consolidar el proyecto.
“Necesitaba alguien con ganas, con curiosidad y con hambre de crecer. La conocí durante la cobertura de las convencionales constituyentes y me sorprendió el interés que tenía por aprender y preguntar”, contó.
El conductor destacó además la importancia de construir un formato dinámico donde puedan convivir diferentes miradas políticas. “Es importante escuchar al oficialismo y también a la oposición. Eso permite generar una mirada más amplia y equilibrada sobre los temas”, señaló Naar.
La elección de CyD Litoral como pantalla tampoco fue casual. Garrido remarcó el peso histórico del canal dentro de la provincia y su vínculo con El Litoral como plataforma integral de información.
“CyD es parte de la vida de los santafesinos desde hace muchos años. Pero además hoy es parte de un ecosistema mucho más amplio junto al diario, las redes y YouTube. Eso permite llegar a públicos distintos”, explicó.
Con apenas tres emisiones al aire, “Todas las Voces” ya empezó a consolidar una identidad propia dentro de la programación política santafesina. El desafío ahora será sostener un espacio que combine análisis, cercanía y profundidad en tiempos donde la política suele consumirse de manera fragmentada y acelerada.