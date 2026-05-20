Los jefes de los bloques del oficialismo y la oposición, y el presidente provisional del Senado, Felipe Michilig, tienen previsto avanzar con consultas a distintos sectores actores y en especial del Poder Judicial, antes de que se apruebe una nueva ley de proceso contencioso administrativo.
El Senado avanza con consultas por la nueva ley de proceso contencioso administrativo
Diputados ya dio media sanción y la mayoría en la Cámara alta espera completar el trámite legislativo sin demoras. Antes habrá consultas para conocer la posición del Poder Judicial.
Un mensaje del Poder Ejecutivo Provincial ya logró la media sanción de la Cámara baja y en la alta hubo un pedido de preferencia en la sesión de principios de mayo, cuando ingresó ese expediente.
Para las mayorías del oficialismo y una parte de la oposición se trata de cumplir con uno de los tantos deberes que la reforma de la Constitución ha previsto respecto de la relación de los ciudadanos con el Estado.
En este caso, se pasa de una legislación que solo contemplaba la obligación de completar un recurso contencioso administrativo antes de un pleito entre un particular y el Estado provincial, por un nuevo sistema judicial con jueces a cargo de esa labor y con un código de procedimiento. Resta sancionar una ley al respecto, que para en Diputados fue casi un trámite sin debates, pero en el Senado mereció más atención.
En el texto constitucional sancionado en 2025, la disposición transitoria que lleva el número 21 dice que "los procesos contencioso administrativos y los recursos contra las decisiones del Tribunal de Cuentas tramitarán ante los órganos jurisdiccionales con competencia en materia contencioso administrativa hasta que una ley regule la materia", y en ese sentido el Poder Legislativo ha dado esos pasos.
Con una preferencia acordada para la sesión de este jueves 21 de mayo, ahora solo resta a senadores del oficialismo y de la oposición escuchar las opiniones. Una posibilidad es que se convoque a los ministros de la Corte y sus asesores, o se conozcan por otros medios su opinión.
El 7 de mayo pasado, el oficialismo no llevó adelante una veloz aprobación del tema (como pedía la Casa Gris), porque el tema iba a quedar solo con los votos de la mayoría. Se optó por poner el tema en agenda para la siguiente reunión del Senado.
Fuentes seguras dijeron a El Litoral que en la Comisión de Labor Parlamentaria, donde se reúnen los jefes de los bloques antes de sesionar, el peronismo planteó a principios del mes que si se planteaba un "trámite express" su posición hubiera sido expresarse por la negativa. El oficialismo radical, dueño del número necesario para imponer cualquier tema, pero también de una vocación por el diálogo que muy rara vez se ha quebrado, entendió que lo más saludable era darle al asunto una preferencia.
El mensaje número 42 del Poder Ejecutivo Provincial fue solicitado para la sesión de este jueves por el jefe de la bancada radical, Rodrigo Borla. El proyecto deroga el régimen de la ley 11.330 actualmente vigente para ampliar "la competencia material de los órganos jurisdiccionales en lo contencioso administrativo". Ahora, se establece la posibilidad de debatir "pretensiones más amplias que la mera impugnación de actos administrativos o el restablecimiento o reconocimiento de derechos o intereses, lo que resulta coherente con el abandono de la denominación de recurso contencioso administrativo".