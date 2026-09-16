Lotería de Santa Fe informó que este miércoles en el sorteo de Quini 6, dos apostadores de Córdoba y Capital Federal respectivamente, se repartieron el pozo Tradicional Primer Sorteo, al acertar los números 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 29, y haciéndose acreedores de más de $1.300 millones cada uno.
De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles hubo dos ganadores con seis aciertos. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
02 06 09 31 36 42
REVANCHA
02 09 20 30 35 36
SIEMPRE SALE
11 25 27 38 40 44
Mientras tanto, en el Siempre Sale fueron 10 los apostadores de todo el país, que con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $393.100.000.
Para el próximo sorteo, el pozo estimado es de 14.700 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales:
Tradicional Primer Sorteo $1.165.000.000
La Segunda: $3.540.000.000
Revancha: $9.285.000.000
Siempre Sale: $510.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 20 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.