Sorteo del miércoles 16 de septiembre

De dónde son los afortunados ganadores que se repartieron más de $2.749 millones en el Quini 6

Acertaron las seis cifras del Tradicional, con los números 13 – 14 – 16 – 19 – 20 – 29, y haciéndose acreedores de más de $1.300 millones cada uno.