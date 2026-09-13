Este domingo por la noche se desarrolló el sorteo N°3408 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.
Sorteo del domingo 13 de septiembre
Quini 6: estos son los números ganadores
Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía
Tradicional (Vacante)
05 08 22 29 34 37
La Segunda (Vacante)
04 20 25 31 39 42
Revancha (Vacante)
16 19 21 35 38 42
Siempre Sale (24 ganadores)
11 15 33 36 43 44
Extra (1.038 ganadores)
04 05 08 16 19 20 21 22 25 29 31 34 35 37 38 39 42
El próximo sorteo será el miércoles 16 de septiembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de 15.250 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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