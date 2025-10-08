Nobel de Química 2025 para Susumu Kitagawa, Richard Robson y Omar M. Yaghi
Es por el desarrollo de “estructuras metalorgánicas”.
El japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yagh
La Real Academia de Ciencias de Suecia otorgó este miércoles el Premio Nobel de Química 2025 al japonés Susumu Kitagawa, el británico Richard Robson y el jordano Omar Yaghi “por el desarrollo de estructuras metalorgánicas”, una nueva arquitectura molecular.
“Los marcos metalorgánicos tienen un enorme potencial, ya que brindan oportunidades previamente imprevistas para materiales hechos a medida con nuevas funciones”, explicó Heiner Linke, presidente del comité Nobel de Química.
Susumu Kitagawa.
Al momento del descubrimiento, Kitagawa pertenecía a la Universidad de Kyoto en Japón, Robson a la Universidad de Melbourne en Australia y Yaghi en la Universidad de California en Estados Unidos.
Omar M. Yaghi.
Una nueva forma de arquitectura molecular
En sus estructuras, los iones metálicos funcionan como pilares unidos por largas moléculas orgánicas (carbonadas). Juntos, los iones y moléculas metálicas se organizan para formar cristales con grandes cavidades. Estos materiales porosos se denominan estructuras metalorgánicas (MOF). Al variar los componentes básicos de las MOF, los químicos pueden diseñarlas para capturar y almacenar sustancias específicas. Las MOF también pueden impulsar reacciones químicas o conducir electricidad.
Richard Robson.
