La primera patente devuelta: Ana encontró la de Hugo tras la tormenta y El Litoral los conectó

En medio del caos que dejó la tormenta del jueves 19 de febrero en Santa Fe, una pequeña historia de solidaridad tuvo final feliz. Ana encontró en la calle la patente AF 747 JN y la cargó en el buscador que habilitó El Litoral para ayudar a los vecinos afectados. Horas después, Hugo Veinticcinque la reportó como perdida. El sistema detectó la coincidencia y los pusimos en contacto.
Registrar patente perdida
Completá los datos y te avisamos si la encuentran.
¡Datos registrados!
Anotamos tu patente. Si alguien la encontró, te contactamos por teléfono para coordinar.