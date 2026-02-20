#HOY:

La primera patente devuelta: Ana encontró la de Hugo tras la tormenta y El Litoral los conectó

En menos de 24 horas, el buscador solidario habilitado por este medio logró su primer resultado positivo. Un cruce de datos permitió que un vecino recuperara su placa identificatoria, perdida durante la intensa lluvia del jueves.

El buscador de patentes sigue activo.El buscador de patentes sigue activo.
En medio del caos que dejó la tormenta del jueves 19 de febrero en Santa Fe, una pequeña historia de solidaridad tuvo final feliz. Ana encontró en la calle la patente AF 747 JN y la cargó en el buscador que habilitó El Litoral para ayudar a los vecinos afectados. Horas después, Hugo Veinticcinque la reportó como perdida. El sistema detectó la coincidencia y los pusimos en contacto.

El resultado: una foto, una sonrisa y una patente devuelta a su dueño el mismo día de la tormenta.

La primera patente devuelta.La primera patente devuelta.

¿Perdiste la tuya o encontraste una?

El buscador sigue activo. Si el viento se llevó la patente de tu auto o encontraste una tirada en la calle, cargá los datos en el formulario de abajo. Seguimos revisando las coincidencias y coordinando las devoluciones.

Patentes perdidas por la tormenta · Santa Fe
⚠ Alerta
Servicio a la comunidad

Patentes perdidas
por la tormenta

¿Voló la patente de tu vehículo? ¿Encontraste una tirada en la calle? Registrá los datos y coordinamos la devolución.

📍 Ciudad de Santa Fe · 📞 Te contactamos si hay coincidencia · 🔒 Datos solo para la devolución

Registrar patente perdida

Completá los datos y te avisamos si la encuentran.

Argentina
Tu patente
Santa Fe
📋

¡Datos registrados!

Anotamos tu patente. Si alguien la encontró, te contactamos por teléfono para coordinar.

¿Cómo funciona? Revisamos los registros manualmente. Si hay coincidencia entre quien perdió y quien encontró la misma patente, los contactamos para coordinar la devolución. Tu teléfono solo se usa para ese fin.
Servicio a la comunidad · Ciudad de Santa Fe
Santa Fe
El Litoral
