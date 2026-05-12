En un contexto nacional marcado por la incertidumbre económica y la reducción de partidas para el sector, el Gobierno de la Provincia, a través del Ministerio de Cultura, reafirmó su compromiso con el desarrollo local. En este marco, se anunció la apertura de la tercera convocatoria de Apoyos a la Producción Cultural, enmarcada en el programa Espacio Santafesino, que busca federalizar los recursos y potenciar la industria creativa en todo el territorio.
Santa Fe impulsará producciones culturales con fondos de hasta $15 millones: de qué trata la convocatoria
La convocatoria estará destinada a iniciativas audiovisuales, editoriales, escénicas y de artes visuales, con el objetivo de fortalecer la industria creativa y generar empleo en todo el territorio santafesino.
La iniciativa no solo apunta a lo artístico, sino que se posiciona como un motor de reactivación. Según explicó Susana Rueda, ministra de Cultura de la provincia: “En tiempo de recortes, el gobernador Maximiliano Pullaro siempre nos dice: 'Vamos por más, vamos a cubrir algunas cuestiones que son imprescindibles además para la generación de empleo'”.
Fuerte impulso a la industria
La apuesta económica para esta instancia es una de las más ambiciosas de la gestión, con montos que oscilan entre los 2,5 millones y los 15 millones de pesos para proyectos audiovisuales.
Rueda destacó que la intención es “tratar de cubrir la mayor cantidad de producciones y proyectos culturales que existan en la provincia que no tengan los recursos suficientes”, reconociendo que “la generación de empleo se hace desear también en Santa Fe, pero nosotros tenemos algunas herramientas para poder promoverlo”.
El impacto de la crisis también fue un eje central en los argumentos del ministerio. “Los sectores culturales también son muy afectados, nosotros tenemos una instrucción precisa de seguir trabajando”, señaló Rueda, vinculando el éxito reciente en la Feria del Libro de Buenos Aires —donde Santa Fe debió triplicar su stock ante la demanda— como un indicador de que el consumo cultural sigue vigente.
Líneas de fomento y requisitos
Por su parte, el secretario de Desarrollos Culturales, Paulo Ricci, detalló los aspectos técnicos de esta nueva etapa que estará abierta desde el 18 de mayo hasta el 10 de julio. Las bases contemplan cuatro líneas principales: sector audiovisual, artes escénicas, sector editorial y visuales santafesinas.
“Son estas cuatro primeras convocatorias que ponen en circulación más de 150 millones de pesos y después a finales de junio y finales de agosto vamos a abrir las convocatorias de apoyos a la Producción Cultural Santafesina que son trimestrales”, explicó Ricci. En total, la suma inyectada al sector superará los 300 millones de pesos.
Los requisitos para acceder a los fondos son claros: “En primera instancia, ser grupos o artistas santafesinos que puedan acreditar residencia en la provincia por lo menos en los últimos 2 años y después proyectos culturales cada uno en su línea y en su lenguaje”, precisó. La convocatoria abarca desde el desarrollo de guiones y posproducción cinematográfica hasta la edición y circulación de libros.
Identidad santafesina
A diferencia de ediciones anteriores que se centraron en públicos específicos, como el sector infantil, esta convocatoria 2026 es de carácter abierto. No obstante, Ricci aclaró que se mantendrá un criterio de selección orientado a lo propio: “Este año lo hacemos más abierto, priorizando contenidos que tengan que ver con la identidad cultural santafesina o con el recorrido de grupos o artistas”.
Los proyectos seleccionados no solo recibirán el apoyo financiero, sino que, en el caso de la literatura, se integrarán al catálogo oficial de Ediciones Santafesinas. Los interesados ya pueden consultar las bases y condiciones en el sitio oficial Santa Fe Cultura/convocatorias, mientras que la inscripción formal de formularios estará habilitada a partir del 18 de agosto.
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