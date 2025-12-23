Fin de año en Chemes: descuentos bancarios y premios sin obligación de compra

Contenido realizado para Chemes
Con promociones especiales, múltiples opciones de financiación y un sorteo abierto a toda la comunidad, la firma lanzó una propuesta pensada para facilitar las compras de diciembre y acompañar el cierre del año.
Contenido realizado para Chemes
Con la llegada de las fiestas de fin de año, Chemes puso en marcha una serie de promociones y sorteos, con el objetivo de facilitar las compras de Navidad y acompañar el movimiento comercial propio de diciembre. Las propuestas incluyen descuentos, cuotas sin interés, crédito personal y un sorteo con importantes premios, disponible en todas sus sucursales de la ciudad de Santa Fe.
Facundo Montaño, gerente de la sucursal ubicada en Peatonal San Martín 2448, explicó que durante este mes se reforzó el abanico de opciones de pago para adaptarse a las distintas necesidades de los clientes.
En este contexto, la empresa ofrece diversas alternativas para comprar tanto en las sucursales físicas como a través de la web. Según detalló Montaño, las promociones vigentes son las siguientes:
A estas opciones se suma el Crédito Chemes, disponible solo con DNI, una alternativa que también impulsa las ventas en esta época del año. “Por el impulso del aguinaldo la gente sale a comprar de contado, también busca mucho el tema de la cuota sin interés, ya sea con tarjeta bancaria o financiera. Tenemos las dos opciones”, afirmó el gerente.
Además de las facilidades de pago, Chemes ofrece múltiples canales de compra. Montaño destacó que los clientes pueden realizar gestiones tanto en las sucursales como a través del sitio web y por WhatsApp, con atención directa para concretar operaciones a distancia.
En cuanto a la oferta de productos, el gerente detalló que en la ciudad de Santa Fe funcionan distintas sucursales especializadas, incluida la de colchonería. Allí se pueden encontrar juegos de sábanas, acolchados, toallones, conjuntos de camas, sommiers y colchones de diferentes características. “Te van a asesorar muy bien”, indicó.
Dentro de la ciudad de Santa Fe, Chemes ofrece envío gratuito sin costo, un beneficio clave en fechas de alta demanda. No obstante, Montaño recomendó anticipar las compras para evitar demoras. “Siempre recomendamos que se hagan las compras con antelación y no sobre la hora, sobre todo en estas fechas”, expresó.
Como cierre de la campaña de diciembre, la firma lanzó un sorteo de fin de año que no requiere realizar compras para participar. Los interesados pueden acercarse a cualquiera de las tres sucursales de la ciudad, escanear los códigos QR o consultar las bases y condiciones a través de las redes sociales de la empresa.
“Te podés llevar un Smart TV de 50 pulgadas, un teléfono Motorola o una orden de compra por 200.000 pesos que podés utilizar en cualquiera de las sucursales”, detalló Montaño. El sorteo se realizará el 29 de diciembre, y desde la empresa invitaron a toda la comunidad a participar.
Acércate a tu sucursal más cercana en Peatonal San Martín 2448 ó en Aristóbulo del Valle 6444 y llévate eso que tanto querés.