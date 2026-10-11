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Domingo 11 de octubre

De dónde son los dos afortunados apostadores que se se repartieron más de $5.300 millones en el Quini 6

Los nuevos felices millonarios acertaron los números 00-04-05-06-08-26 de La Segunda.

Dos nuevos millonarios gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.Dos nuevos millonarios gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo del Quini 6, dos apostadores con seis aciertos uno de la capital de Santiago del Estero, provincia de Santiago del Estero y el otro de la localidad de Ceres, provincia de Santa Fe se repartieron el pozo increíble de la modalidad “La Segunda” por más de $5.300 millones.

Los nuevos felices millonarios acertaron a los números 00-04-05-06-08-26.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

13 14 15 18 20 29

REVANCHA

00 01 06 27 42 45

SIEMPRE SALE

02 03 11 13 37 45

Mientras tanto en el Siempre Sale fueron 29 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $511.400.000.

En tanto, el próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales;

Tradicional Primer Sorteo $2.560.000.000

La Segunda: $1.180.000.000

Revancha: $3.685.000.000

Siempre Sale: $375.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 14 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería

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