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Domingo 11 de octubre

A cuánto asciende el pozo estimado para el próximo sorteo millonario del Quini 6

Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Nuevo sorteo millonario de Quini 6. Manuel Fabatia.Nuevo sorteo millonario de Quini 6. Manuel Fabatia.
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo pondrá en juego un pozo estimado de $11.650 millones. Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

03 10 12 14 36 38

LA SEGUNDA

05 12 13 23 24 35

REVANCHA

06 07 08 39 40 41

SIEMPRE SALE

04 07 19 32 34 42

En el Siempre Sale, fueron 31 los apostadores de Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Mendoza que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.500.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $2.310.000.000

La Segunda del Quini: $5.420.000.000

La Revancha: $3.220.000.000

El Quini que Siempre Sale: $500.000.000

Sorteo Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 11 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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