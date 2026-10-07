En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo pondrá en juego un pozo estimado de $11.650 millones. Los números que salieron fueron:
A cuánto asciende el pozo estimado para el próximo sorteo millonario del Quini 6
Este miércoles no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 10 12 14 36 38
LA SEGUNDA
05 12 13 23 24 35
REVANCHA
06 07 08 39 40 41
SIEMPRE SALE
04 07 19 32 34 42
En el Siempre Sale, fueron 31 los apostadores de Santa Fe, Salta, Santiago del Estero, Entre Ríos, Capital Federal, Buenos Aires, Córdoba, Corrientes y Mendoza que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.500.000.
Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $2.310.000.000
La Segunda del Quini: $5.420.000.000
La Revancha: $3.220.000.000
El Quini que Siempre Sale: $500.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 11 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.