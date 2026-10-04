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Miércoles 7 de octubre

De cuánto es el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Nuevo pozo millonario para el sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Nuevo pozo millonario para el sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no hubo ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que para el próximo sorteo pondrá en juego un pozo estimado de $10.100 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

11 15 21 24 27 38

LA SEGUNDA

00 10 16 23 32 37

REVANCHA

14 21 29 34 42 45

SIEMPRE SALE

03 05 15 19 26 44

En el Siempre Sale fueron 45 los afortunados ganadores de San Juan, Salta, Santa Fe, Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, Santiago del Estero, Chaco, Jujuy, Formosa, Mendoza, Misiones y Ciudad Autónoma de Buenos Aires que con cinco aciertos se repartieron el pozo de más de $499.800.000.

Se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo.

Tradicional Primer Sorteo: $1.920.000.000

La Segunda: $5.010.000.000

Revancha: $2.600.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 7 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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