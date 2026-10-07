#HOY:

Maximiliano Pullaro
Javier Milei
Colón
Unión
Sorteo del miércoles 7 de octubre

Quini 6: estos son los números favorecidos

Sorteo de Quini 6. Foto: Manuel FabatíaSorteo de Quini 6. Foto: Manuel Fabatía
+ Agregar El Litoral en
Por: 

Este miércoles por la noche se desarrolló el concurso N°3415 del Quini 6, de la Lotería de Santa Fe.

Tradicional (Vacante)

03 10 12 14 36 38

La Segunda (Vacante)

05 12 13 23 24 35

Revancha (Vacante)

06 07 08 39 40 41

Siempre Sale (31 ganadores)

04 07 19 32 34 42

Extra (1.549 ganadores)

03 05 06 07 08 10 12 13 14 23 24 35 36 38 39 40 41

El próximo sorteo será el domingo 11 de octubre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe con un pozo estimado de 11.650 millones de pesos. Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

+ Agregar El Litoral en
Sobre el Autor

#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Lotería de Santa Fe

Además tenés que leer:

metagoogle
Hemeroteca Digital (1930-1979) - Receptorías de avisos - Administración y Publicidad - Elementos institucionales - Opcionales con El Litoral - MediaKit
El Litoral es miembro de:
adepa.org.ariab.comadira.org.ar
afip.gob.ar
En Asociación con:
la gacetadiario huarpediario el diadiario rio negro