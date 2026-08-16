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Domingo 16 de agosto

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $7.651 millones en el Quini 6

El nuevo feliz millonario acertó los números 02-09-15-18-28-31 en el “Tradicional”.

Un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Un nuevo millonario gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos de la localidad de Sarandi provincia de Buenos Aires se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" por más de $7.651.700.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

El nuevo feliz millonario acertó los números 02-09-15-18-28-31.

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

LA SEGUNDA

02 18 28 34 43 44

REVANCHA

12 16 29 30 37 43

SIEMPRE SALE

02 06 09 10 32 35

En el Siempre Sale fueron 55 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $510.800.000.

Quini 6 16 de agosto

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.150.000.000

La Segunda: $1.180.000.000

Revancha: $4.420.000.000

Siempre Sale: $400.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 19 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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