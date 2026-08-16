Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un sólo apostador con seis aciertos de la localidad de Sarandi provincia de Buenos Aires se llevó el pozo total de la modalidad "Tradicional Primer Sorteo" por más de $7.651.700.000.
De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $7.651 millones en el Quini 6
El nuevo feliz millonario acertó los números 02-09-15-18-28-31 en el “Tradicional”.
El nuevo feliz millonario acertó los números 02-09-15-18-28-31.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
LA SEGUNDA
02 18 28 34 43 44
REVANCHA
12 16 29 30 37 43
SIEMPRE SALE
02 06 09 10 32 35
En el Siempre Sale fueron 55 los apostadores a lo largo de todo el país que se repartieron más de $510.800.000.
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.150.000.000
La Segunda: $1.180.000.000
Revancha: $4.420.000.000
Siempre Sale: $400.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 19 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.