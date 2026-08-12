Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de Paso de los Libres, Corrientes, se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.100 millones.
A cuánto asciende el pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles hubo ganadores con seis aciertos en La Segunda y el Siempre Sale, y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
El nuevo millonario acertó a los números 04 - 08 - 16 - 20 - 24 - 36.
Mientras tanto en el "Siempre Sale" un solo apostador de Salta Capital acertó los 6 números 13 - 21 - 23 - 26 - 32 - 33 y se quedó con el pozo de más de $381.100.000.
Los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
23 24 25 30 31 44
REVANCHA
03 07 22 24 25 33
En tanto, el próximo sorteo ofrece $13.650 millones de pesos, con los próximos pozos individuales estimados:
Tradicional Primer Sorteo $7.800.000.000
La Segunda: $1.180.000.000
Revancha: $3.950.000.000
Siempre Sale: $520.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 16 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.