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Miércoles 12 de agosto

De dónde son los dos afortunados apostadores que se llevaron más de $1.481 millones en el Quini 6

Con seis aciertos, ganaron respectivamente La Segunda y el Siempre Sale.

Dos nuevos millonarios gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.Dos nuevos millonarios gracias al Quini 6. Foto: Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos, de Paso de los Libres, Corrientes, se llevó el pozo total de la modalidad "La Segunda" por la suma de más de $1.100 millones.

El nuevo millonario acertó a los números 04 - 08 - 16 - 20 - 24 - 36.

Mientras tanto en el "Siempre Sale" un solo apostador de Salta Capital acertó los 6 números 13 - 21 - 23 - 26 - 32 - 33 y se quedó con el pozo de más de $381.100.000.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

23 24 25 30 31 44

REVANCHA

03 07 22 24 25 33

Extracto Sorteo Q6 3399

El próximo sorteo ofrece los próximos pozos individuales estimados:

Tradicional Primer Sorteo $7.800.000.000

La Segunda: $1.180.000.000

Revancha: $3.950.000.000

Siempre Sale: $520.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el domingo 16 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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