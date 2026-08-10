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Más de 3.1 millones de cupones

Aniversario del Quini 6: USD 3 millones y más de $4.350 millones repartidos en premios

La Segunda del Quini 6 dejó un pozo de $4.350.196.620 para una única apuesta ganadora, comprada en La Criolla, provincia de Santa Fe.

El Quini 6 celebró sus 38 años con un pozo especial de USD 3 millones.El Quini 6 celebró sus 38 años con un pozo especial de USD 3 millones.
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Fue una noche histórica: el premio especial por los 38 años repartió USD 3 millones de dólares entre ganadores de trece provincias. En el mismo sorteo, La Segunda dejó más de $4.350 millones en un solo cupón comprado en La Criolla, provincia de Santa Fe.

En el sorteo N° 3398, realizado el domingo 9 de agosto, el Siempre Sale repartió su pozo especial de USD 3.000.000 entre 44 apuestas ganadoras de cinco aciertos, que recibieron USD 68.181,82 cada una ($103.636.366,40 al tipo de cambio vendedor del Banco Nación del 7 de agosto, con las deducciones impositivas cubiertas). Los números fueron el 01 – 09 – 16 – 18 – 30 – 40, en apuestas compradas en Buenos Aires, Capital Federal, Chaco, Chubut, Córdoba, Entre Ríos, Jujuy, Mendoza, Neuquén, Río Negro, San Juan, Santa Cruz y Santa Fe.

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La Segunda del Quini 6 dejó un pozo de $4.350.196.620 para una única apuesta ganadora, comprada en La Criolla, provincia de Santa Fe. Los seis aciertos fueron el 11 – 13 – 23 – 25 – 26 – 30. En la categoría de cinco aciertos, otras 89 apuestas se llevaron más de $1.288.000 cada una.

El Tradicional Primer Sorteo y La Revancha quedaron vacantes.

Treinta y ocho años y 3.398 sorteos después, el Quini 6 celebró su aniversario de la única manera que sabe: con cuarenta y cinco ganadores de premio mayor en una sola noche.

Una apuesta de La Criolla ganó más de $4.350 millones en La Segunda.Una apuesta de La Criolla ganó más de $4.350 millones en La Segunda.

Cuarenta y cuatro de ellos salieron del Siempre Sale, con premios en dólares repartidos de Jujuy a Santa Cruz, en agencias separadas por miles de kilómetros. El ganador número cuarenta y cinco compró su cupón en una agencia de La Criolla, provincia de Santa Fe: el único que acertó los seis números de La Segunda.

Los números de la suerte del sorteo N° 3398

  • Tradicional Primer Sorteo: 06 – 09 – 10 – 18 – 22 – 31
  • La Segunda: 11 – 13 – 23 – 25 – 26 – 30
  • Revancha: 01 – 03 – 18 – 23 – 24 – 31
  • Siempre Sale: 01 – 09 – 16 – 18 – 30 – 40

El próximo sorteo se realizará el miércoles 12 de agosto a las 21:15 en la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe, con un pozo estimado de $12.500.000.000 repartido entre todas las modalidades. El Tradicional Primer Sorteo arrastra más de $7.400 millones y La Revancha, más de $3.300 millones.

Ya podés acercarte a tu agencia de confianza, elegir tus números y jugarle a la suerte.

Porque el Quini 6 lo cambia todo.

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#TEMAS:
Quini 6 Resultados
Daniel Di Lena
Lotería de Santa Fe

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