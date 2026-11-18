Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador con seis aciertos de Victoria, provincia de Buenos Aires, se llevó el pozo increíble de la modalidad “La Segunda” por más de $3.200 millones.
De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $3.200 millones en el Quini 6
Con seis aciertos, ganó La Segunda, con la jugada 07-18-20-26-28-36.
El feliz millonario acertó los números 07-18-20-26-28-36.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
03 09 20 25 37 40
REVANCHA
00 07 14 25 29 36
SIEMPRE SALE
08 19 20 21 33 38
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.300.000.000
La Segunda: $1.180.000.000
Revancha: $3.740.000.000
Siempre Sale: $480.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 22 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.