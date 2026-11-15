Miércoles 18 de noviembre

A cuánto asciende el millonario pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6

Este domingo, un afortunado apostador acertó las seis cifras del Siempre Sale, con la jugada 01-02-24-33-38-43. Por su parte, Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.