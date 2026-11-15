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Sorteo del domingo 15 de noviembre

De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $486 millones en el Quini 6

Acertó las seis cifras del Siempre Sale, con la jugada 01-02-24-33-38-43.

Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.
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Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un solo apostador con seis aciertos de la localidad de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires se llevó el pozo increÍble de la modalidad “Siempre Sale” por más de $486 millones.

El nuevo feliz millonario acertó a los números 01-02-24-33-38-43.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

01 02 10 13 38 39

LA SEGUNDA

11 17 19 21 27 28

REVANCHA

01 16 27 33 37 40

El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:

Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000

La Segunda: $3.365.000.000

Revancha: $3.120.000.000

Siempre Sale: $350.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 18 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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Quini 6 Resultados
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