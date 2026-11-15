Lotería de Santa Fe informó que este domingo, en el sorteo de Quini 6, un solo apostador con seis aciertos de la localidad de Grand Bourg, provincia de Buenos Aires se llevó el pozo increÍble de la modalidad “Siempre Sale” por más de $486 millones.
Sorteo del domingo 15 de noviembre
De dónde es el afortunado apostador que se llevó más de $486 millones en el Quini 6
Acertó las seis cifras del Siempre Sale, con la jugada 01-02-24-33-38-43.
Hay un nuevo millonario gracias al Quini 6. Manuel Fabatía.
El nuevo feliz millonario acertó a los números 01-02-24-33-38-43.
Fuente: Lotería de Santa Fe
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
01 02 10 13 38 39
LA SEGUNDA
11 17 19 21 27 28
REVANCHA
01 16 27 33 37 40
El próximo sorteo ofrece los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo: $1.165.000.000
La Segunda: $3.365.000.000
Revancha: $3.120.000.000
Siempre Sale: $350.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el miércoles 18 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.
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