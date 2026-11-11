Este miércoles, no se registraron ganadores con 6 aciertos en el sorteo de Quini 6 y el pozo sigue sumando millones.
A cuánto asciende el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
Estos fueron los números de las jugadas de este miércoles:
TRADICIONAL (Vacante)
02 24 25 32 37 40
LA SEGUNDA (Vacante)
00 06 17 28 33 37
REVANCHA (Vacante)
15 27 36 37 40 42
SIEMPRE SALE (6 ganadores)
10 27 28 33 36 38
EXTRA (772 ganadores)
00 02 06 15 17 24 25 27 28 32 33 37 37 40 42
En el Siempre Sale, con cinco aciertos, los seis apostadores -de La Pampa, Salta, Capital Federal, Santa Fe y Buenos Aires- se repartieron el pozo de más de $340.700.000.
En tanto, para el próximo sorteo, Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego 7.800 millones de pesos, con los siguientes pozos individuales estimados:
Tradicional Primer Sorteo: $1.185.000.000
La Segunda del Quini: $3.150.000.000
La Revancha: $2.725.000.000
El Quini que Siempre Sale: $540.000.000
Sorteo Extra: $200.000.000
Se estiman 1.550.000 apuestas para el domingo 15 de noviembre, cuando a las 21.15 se realice la transmisión en directo desde la sala de sorteos de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.