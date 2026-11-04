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Domingo 8 de noviembre

De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6

Este miércoles no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó el monto de los premios para el siguiente juego.

Lotería prepara un nuevo sorteo millonario para el Quini 6. Crédito: Manuel FabatíaLotería prepara un nuevo sorteo millonario para el Quini 6. Crédito: Manuel Fabatía
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En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adeantó que pondrá en juego un pozo estimado de $6.850 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron este miércoles fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

02 09 14 27 39 45

LA SEGUNDA

18 19 28 30 43 45

REVANCHA

02 05 20 21 32 39

SIEMPRE SALE

01 07 12 25 29 38

En el Siempre Sale, fueron 24 los apostadores a lo largo del país que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.400.000.

Ent tanto, see estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000

La Segunda del Quini: $2.500.000.000

La Revancha: $1.720.000.000

El Quini que Siempre Sale: $480.000.000

Sorteo Extra: $200.000.00

El próximo sorteo será el domingo 8 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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