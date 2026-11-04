En el sorteo de Quini 6 de este miércoles por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adeantó que pondrá en juego un pozo estimado de $6.850 millones.
De cuánto es el fabuloso pozo acumulado para el próximo sorteo de Quini 6
Este miércoles no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó el monto de los premios para el siguiente juego.
Los números que salieron este miércoles fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
02 09 14 27 39 45
LA SEGUNDA
18 19 28 30 43 45
REVANCHA
02 05 20 21 32 39
SIEMPRE SALE
01 07 12 25 29 38
En el Siempre Sale, fueron 24 los apostadores a lo largo del país que, con 5 aciertos, se repartieron el pozo de más de $369.400.000.
Ent tanto, see estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:
Tradicional Primer Sorteo: $1.950.000.000
La Segunda del Quini: $2.500.000.000
La Revancha: $1.720.000.000
El Quini que Siempre Sale: $480.000.000
Sorteo Extra: $200.000.00
El próximo sorteo será el domingo 8 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.