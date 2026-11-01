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Miércoles 4 de noviembre

De cuánto es el fabuloso pozo estimado para el próximo sorteo de Quini 6

Este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.

Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.Sorteo de Quini 6. Manuel Fabatía.
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En el sorteo de Quini 6 de este domingo por la noche no se registraron ganadores con seis aciertos y Lotería de Santa Fe adelantó que pondrá en juego un pozo estimado de $5.400 millones.

Fuente: Lotería de Santa FeFuente: Lotería de Santa Fe

Los números que salieron fueron:

TRADICIONAL PRIMER SORTEO

07 08 09 10 14 41

LA SEGUNDA

02 04 16 24 27 37

REVANCHA

00 02 14 23 29 39

SIEMPRE SALE

02 05 08 09 14 40

En tanto, en el Siempre Sale fueron 54 los afortunados ganadores de San Juan, Entre Ríos, Río Negro, Jujuy, Córdoba, Tierra del Fuego, Formosa, Santa Fe, Catamarca, Salta, Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Corrientes, Mendoza y Buenos Aires que con cinco aciertos a lo largo de todo el país que con 5 aciertos se repartieron el pozo de más de $486.300.000.

Mientras, se estiman los siguientes pozos individuales para el próximo sorteo:

Tradicional Primer Sorteo: $1.560.000.000

La Segunda: $2.180.000.000

Revancha: $1.090.000.000

Siempre Sale: $370.000.000

Extra: $200.000.000

El próximo sorteo será el miércoles 4 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.

Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.

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