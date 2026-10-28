Lotería de Santa Fe informó que este miércoles, en el sorteo de Quini 6, un apostador de Bosques, provincia de Buenos Aires, se llevó con seis aciertos el pozo increíble de la modalidad “La Revancha” por más de $1.080 millones.
De cuánto es el nuevo pozo acumulado para el próximo sorteo del Quini 6
Este miércoles hubo ganadores con seis aciertos en La Revancha y el Siempre Sale y Lotería de Santa Fe adelantó los montos de los premios para el siguiente juego.
El feliz millonario acertó los números 22 – 26 – 35 – 42 – 43 – 45.
Mientras tanto, los números que salieron en las otras modalidades fueron:
TRADICIONAL PRIMER SORTEO
06 25 34 36 38 45
LA SEGUNDA
09 19 26 29 33 44
SIEMPRE SALE
20 22 26 35 36 37
En tanto, en el Siempre Sale, fueron dos los apostadores -de Córdoba y Santa Fe- que se repartieron más de $368.700.000.
El próximo sorteo ofrece 4.750 millones de pesos, con los siguientes pozos estimados individuales:
Tradicional Primer Sorteo $1.320.000.000
La Segunda: $1.940.000.000
Revancha: $800.000.000
Siempre Sale: $490.000.000
Extra: $200.000.000
El próximo sorteo será el domingo 1 de noviembre a las 21:15 en la sala de sorteos oficial de Lotería de Santa Fe.
Podés seguirlo en vivo por RTS Santa Fe, Argentina 12, Telefe Santa Fe, Canal 9 (Paraná), a todo el país por la Tv Pública y el canal de YouTube de Lotería.